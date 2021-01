Sega : Roger Craig Smith ne sera plus la voix de Sonic après 10 ans dans ce rôle

Depuis 2010, Roger Craig Smith donnait vie à Sonic dans les différents jeux en lui prêtant sa voix dans les versions anglophones de chaque titre. S’il n’avait pas joué le rôle du hérisson dans le film Sonic l’année dernière, il était tout de même derrière la voix de la mascotte durant des années, comme dans le film Les Mondes de Ralph. Après avoir suggéré qu’il quittait le rôle, Sega a annoncé officiellement que Roger Craig Smith n’allait plus doubler Sonic.

For over 10 years, Roger Craig Smith has been an integral part of the SEGA family. He brought the voice of Sonic to life, and we are forever grateful for his never-ending enthusiasm in helping the community and spreading joy.

Thank you, Roger, for all you've done for Sonic.

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) January 28, 2021