Need for Speed Unbound est confirmé, voici la première bande-annonce

Le fait qu’un nouveau Need for Speed soit en développement n’est absolument pas surprenant. Cela fait plusieurs mois que les rumeurs s’enchaînent, si bien que les premières images et le nom avaient fuité il y a quelques jours. Electronic Arts avait donné rendez-vous ce jeudi pour dévoiler la première bande-annonce officielle de Need for Speed Unbound qui vient juste de tomber. Et il faut avouer que cet opus risque de bien changer des habitudes.

Le prochain Need for Speed change son style

Adieu le côté réaliste, bonjour l’aspect quasi-anime. Après trois ans d’absence et un remaster, Need for Speed revient pour un épisode qui va bien changer la donne. Ce premier trailer confirme la direction prise par Unbound, avec une patte artistique plus colorée et un style graphique osé pour la série. Cela ne plaira sans doute pas à tout le monde, mais il faut bien avouer que cela apportera un peu de fraîcheur pour la franchise, qui s’enlisait un peu sur ces dernières itérations, avec un retour appréciable du côté street.

Cet opus développé par Criterion nous enverra à Lakeshore, où l’objectif sera de participer à des qualifications hebdomadaires pour atteindre l’objectif ultime, participer au Grand, une course de rue. Les flics seront bien de retour où l’on pourra se fritter à eux, et on aura de la personnalisation, avec la possibilité de customiser son bolide et son avatar avec des fringues et tenues.

On a également la confirmation que l’artiste ASAP Rocky participera à la bande-son, avec un premier extrait musical qui rythme le trailer. Le rappeur américain aura également droit à son personnage dans le jeu. Pour le reste, il faudra patienter jusqu’à la révélation du gameplay, qui ne devrait pas étant donné que la sortie est prévue pour la fin d’année.

Comme les rumeurs le laissaient le supposer, Need for Speed Unbound sortira le 2 décembre 2022 sur PC (Steam, Epic Games, Origin), PlayStation 5 et Xbox Series. Le titre sortira bien uniquement sur nouvelle génération. Les précommandes devraient être lancées un peu plus tard dans la journée.