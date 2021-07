NBA 2K22 arrivera le 10 septembre et dévoile ses différentes éditions

Après un épisode 2021 un peu moins plébiscité, 2K Games et Visual Concepts reviendront cette année avec NBA 2K22, qui vient d’être présenté et qui a déjà présenté toutes ses différentes éditions à venir. On vous liste tout cela juste plus bas.

Des stars sur la jaquette et une mise à niveau next-gen payante

La série de simulation de basketball revient donc avec un tout nouvel épisode, comme on pouvait s’en douter. NBA 2K22 sortira le 10 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Cette année, c’est le joueur Luka Doncic qui sera à l’honneur sur la jaquette dans l’édition standard, tandis que Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki, et Kevin Durant s’afficheront sur l’édition NBA 75th Anniversary. On notera également qu’aux Etats-Unis, il sera possible de posséder une édition spéciale mettant en avant Candace Parker, qui signera la première jaquette avec une joueuse dans toute l’histoire de la série.

Et avant de parler du détail des différentes éditions, autant préciser d’emblée le sujet qui fâche : la mise à niveau next-gen ne sera pas gratuite. Voici le détails des éditions :

Edition standard : Valable aux alentours de 59.99$ (certainement le même chiffre en euros) sur PC, PS4, Xbox One et Switch, mais à 69.99$ sur PS5 et Xbox Series.

: Valable aux alentours de 59.99$ (certainement le même chiffre en euros) sur PC, PS4, Xbox One et Switch, mais à 69.99$ sur PS5 et Xbox Series. Edition cross-gen digitale : Permet d’avoir accès à l’édition standard sur ancienne et nouvelle génération sur consoles PlayStation ou Xbox pour 79.99$.

: Permet d’avoir accès à l’édition standard sur ancienne et nouvelle génération sur consoles PlayStation ou Xbox pour 79.99$. NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition : Pour 99,99$, elle contiendre le jeu en édition cross-gen ainsi qu’un artwork de l’artiste Charly Palmer, représentant Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki, et Kevin Durant.

2K Games promet de donner plus de détails dans les jours à venir, afin de nous montrer les nouveautés de cet opus. En attendant, il est possible de découvrir les coulisses de la collaboration entre le jeu et les stars présentes sur les jaquettes, avec les vidéos ci-dessous.