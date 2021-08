NBA 2K22 dévoile son premier trailer de gameplay

Officialisé le mois dernier avec la présentation de ses différentes éditions, NBA 2K22, le nouvel opus de la franchise des simulations de basket toujours développé par Visual Concepts et édité par 2K Games, daigne enfin se montrer par l’intermédiaire d’un premier trailer de gameplay.

Des stars, de l’ambiance… et c’est tout !

Basée sur la version next-gen du titre, cette vidéo enchaîne les séquences montées mettant en scène plusieurs stars de la NBA ainsi que l’ambiance survoltée des matchs disputés dans le cadre de ce championnat. Elle permet aussi d’avoir un premier aperçu du rendu visuel de cet épisode qui semble similaire à celui de NBA 2K21.

En attendant d’en savoir plus sur le jeu, rappelons que NBA 2K22 sortira le 10 septembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.