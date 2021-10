Test NBA 2k22 – Le plus basketteur des influenceurs

A chaque année ses éditions de jeux sportifs. Alors que notre nouvelle génération de consoles approche de son premier anniversaire, cette année sonne la première véritable édition de jeux sportifs pensés pour cette génération. Et ici, il sera bien entendu question de basketball avec NBA 2k22. Que vaut cette nouvelle édition ? Les nouveautés graphiques et techniques sont-elles dignes de nos nouvelles machines technologiques et, plus important encore, combien de dunk allons-nous mettre ? La réponse dans ce test.

Conditions de test : A l’occasion de ce test, nous avons joué à NBA 2K22 sur Xbox séries S dans une édition qui nous a été donnée par l’éditeur, avec un stock important de VC pour accélérer notre progression dans le jeu.

Que vous soyez d’ailleurs au courant, la politique de 2k n’a pas bougé d’un iota concernant les microtransactions et a moins de s’armer de patience, il faudra débourser des deniers pour progresser rapidement dans le jeu, comme depuis trop longtemps maintenant. Passons au jeu maintenant.

Alors, c’est beau ?

Le premier choc lorsque l’on lance pour la première fois ce NBA 2K22 est bien entendu d’ordre visuel. Un gap a été franchi ici depuis déjà la version next gen de l’édition 2021, mais c’est encore plus flagrant avec cet opus. Si nous ne sommes pas dans le top moumoute de la next gen actuelle, le jeu a de la tronche ! Des petits détails visuels tels que les reflets sur le parquet, la sueur sur le front des joueurs… Tout est fait pour que l’on puisse se tromper entre jouer au jeu ou voir un match à la TV.

Le second aspect qui marquera tous les joueurs, c’est le confort des temps de chargement quasiment inexistant. C’est très clairement l’un des aspects qui fait la différence par rapport à la génération précédente. Ce confort ci, permet de plus énormément possibilités. Ainsi, chaque stade se retrouve avec un speaker spécifique. Énormément d’animations entre chaque quart-temps ont également été ajoutées. Visual Concepts a décidé de mettre a profit les technologies de la nouvelle génération pour aller encore plus loin dans le réalisme.

Et pour cela, des ajustements ont bien entendu été réalisés au niveau du gameplay, avec des défenses moins permissives, une jauge de tir revue, et, malgré encore des soucis d’IA pas tout le temps cohérente balle en mains sur certains niveaux de difficulté comme pro, il vous faudra trouver un juste équilibre sur cette difficulté de l’IA pour vous y retrouver.

Devenir un influenceur qui joue au basket, ou un basketteur influenceur ?

Comme chaque année, un des gros morceaux du jeu est le mode Carrière. Cette année, 2 modes ont été créés, un pour chaque génération de console. Étant donné que notre test s’est porté sur la version Xbox Series, nous parlerons de celui-ci avec notamment sa ville, appelée simplement MyCity.

Là où l’an passé, cette ville nous semblait bien vide, le constat est clairement différent cette année. Des PNJ partout, des boutiques… Le tour s’accompagne d’un nouveau système de quêtes. Il est ainsi possible de ne quasiment jamais jouer au basket. Vous pouvez devenir un véritable influenceur de votre époque, que ce soit dans la mode ou dans la musique. Tout est d’ailleurs vraiment plaisant et amusant à exécuter, malgré les longs allers-retours dans la ville que nous subissons, que l’on peut tout de même accélérer avec notre skateboard disponible au début du jeu.

Ce qui est surtout agréable dans ce nouveau mode, c’est l’importance accordée aux choix à effectuer au cours de notre progression dans le jeu, et ce, dès les premiers instants. Ainsi, nous pouvons autant foncer directement à la draft, que tenter d’abord notre chance par l’université ou la G-League. Le prélude à notre carrière nous semble d’ailleurs beaucoup plus rapide et léger, notamment car nous avons dès le début accès à la ville et à des activités. Une idée bienvenue permettant de renouveler l’expérience concernant ce mode-ci. De même, le système d’obtention de contrat publicitaire est plutôt bien pensé, nous invitant ainsi à orienter nos actions et réponses face aux journalistes d’un côté ou de l’autre pour obtenir tel ou tel contrat.

Que l’on soit clair, nous avons entre les mains l’un des meilleurs modes carrières sortis de l’histoire de la série !

Contenu, contenu, contenu, et argent !

Comme nous le disions en préambule, l’argent virtuel, et du coup réel avec les VC restent quasi maître de notre progression à court terme, et ce n’est pas le mode MyTeam qui va nous contredire. Encore une fois, Visual Concepts a amélioré sa formule, réadapté avec de nouvelles animations d’ouverture de paquet de cartes, le tout pour notre bonheur. Le système de saison mis en place fonctionne à plein régime, et on se plait à enchainer les petites parties par-ci, par-là, personnaliser nos chaussures pour telle ou telle carte de joueur. On prendra avec grand plaisir d’ailleurs le retour du mode Draft, qui est toujours aussi plaisant à jouer. Sauf qu’une nouvelle fois, si vous souhaiter jouer pas mal de fois au mode Draft, il faudra dépenser des VC !

Que ce soit en ligne ou en solo, vous aurez de quoi jouer et cela sur toute l’année comme vous le promet Take-Two chaque année. Mais comme toujours, cette omniprésence de la monnaie virtuelle continue de plus en plus chaque année de nous dégouter par moments de vraiment progresser. Pour vous donner une idée, si vous souhaitez vraiment progresser et vous donner les moyens d’avoir une équipe MyTeam puissante et sur le long terme au fil des nouvelles saisons, il faudra débourser au moins l’équivalent de 60€ ! Ce que vous aurez d’ailleurs peut-être déjà dépensé pour le mode carrière pour avoir un joueur puissant rapidement…

Si vous êtes adepte également des vieux modes de jeu historiques de la série, il faudra aller regarder du côté de MyNBA pour retrouver les ligues et modes MyGM. Il est intéressant de voir qu’en à peine 3-4 ans, là où le mode MyGM était un véritable gros argument de vente et mode de jeu à mettre absolument en avant, il soit délégué à des sous menus.

Plus de femmes dans le basket !

Depuis maintenant quelques années, le mode The W vous propose d’incarner différentes équipes de la WNBA, la division féminine de la ligue de basket américaine, au travers d’un mode carrière. Cette année, son retour est plus que bienvenu, avec un mode beaucoup moins vaste que MyCity, mais qui rappelle les premiers modes d’il y a une petite dizaine d’années, avec quelque chose de beaucoup plus simple et immédiat. Les matchs dans ce mode vous feront d’ailleurs gagner des VC utilisables dans les autres modes de jeu, mais encore une fois, ce mode est tout de même considéré comme le dernier petit que l’on ne traite avec pas autant de sérieux que les autres modes principaux.

Il serait temps très certainement pour Take-Two et Visual Concepts de fusionner ces deux modes carrière en un seul pour proposer une sorte d’expérience solo ultime dans le monde des simulations sportives. Et c’est dommage d’avoir l’impression que ce mode soit là « pour la forme » car on voit que chaque année, le gameplay et les animations du côté de la WNBA s’affine à chaque édition.

Mais alors quand même, NBA 2K22, c’est la même chose qu’avant ?

C’est là maintenant, que nous allons nous poser sérieusement la question. En comparaison de l’édition 2021, ce NBA 2K22 n’ajoute au final pas tant de choses que cela. Un sous mode de MyTeam est de retour, une belle amélioration majeure du mode carrière, une quête de réalisme avec un équilibrage de gameplay… Sur le papier, on voit quand même quelques nouveautés. Mais dès lors, pour qui y a-t-il un intérêt réel d’acheter le jeu ? Si vous êtes un mordu de la licence, vous l’avez très certainement déjà précommandé et acheté, et vous êtes en train de faire monter votre personnage d’un côté, et faire un Domination dans le MyTeam de l’autre.

Mais si vous souhaitez vous mettre à un jeu de basket, ou bien vous y remettre avec la nouvelle génération, cet épisode est-il immanquable ? La question se pose au final car, et c’est la plus grosse contrainte du jeu, si vous souhaitez acheter le jeu pour vous y investir, il vous faudra de longues heures voire même de l’argent en trop dans votre porte-monnaie pour le dépenser dans le jeu, et de notre côté, cela nous pose tout de même un souci quand nous avons déjà dépensé une certaine somme dans l’acquisition du jeu.

Il en reste tout de même LA référence en matière de basketball virtuel, mais en terme de proposition vidéoludique, il reste assez proche de NBA 2K21, et on se doute que dans un an, NBA 2K23 sera dans la même lignée avec encore plus de nouveaux réglages et idées liés aux différents modes de jeu. Et concernant la monnaie virtuelle, cela fait 5-6 ans que la série fonctionne comme cela, et ils n’ont clairement pas l’air de vouloir changer cela.