Comme tous les ans, 2K Games va proposer son épisode annuel de jeu de basket. Dévoilé il y a quelques jours, NBA 2K22 a présenté plusieurs éditions et vient également d’ouvrir ses précommandes. Si vous voulez réserver votre exemplaire un peu en avance, voici où l’acheter.

Où précommander NBA 2K22 ?

Avant de continuer, il faut savoir qu’il y aura deux éditions pour NBA 2K22 en physique : l’édition Standard, qui ne regroupe que le jeu, et l’édition 75th Anniversary, qui permettra d’avoir quelques bonus. Une édition digitale cross-gen existe également, afin d’avoir la mise à niveau entre les deux générations de consoles.

Edition standard

Pour l’édition standard, le tarif conseillé est fixé à 69.99€ sur ancienne génération et à 74.99€ sur nouvelle génération. Ceci dit, il faut noter qu’Amazon propose deux offres intéressantes : la première, c’est que les versions PS5 / Xbox Series sont à 57.99€ en précommande, soit un prix plus intéressant (Auchan également à lire où sont écrites ces lignes). La seconde, c’est qu’Amazon propose en exclusivité un petit bonus, à savoir 2 000 VC (crédits du jeu) et 1 pack promo MyTeam. De quoi peut-être vous décider pour savoir quel revendeur opter.

Voici où précommander NBA 2K22 en version standard :

Edition 75th Anniversary

Pour l’édition un peu deluxe, rien de spécial à noter. Elle est fixée à 99.99€ et comme souvent, la plupart des revendeurs ne proposent pas de tarif préférentiel. A voir si cela va évoluer avec le temps.

Ne partons pas sans rappeler que NBA 2K22 sortira le 10 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.