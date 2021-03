Naraka: Bladepoint : Le jeu d’action orienté Battle Royale s’offre un nouveau trailer

Annoncé il y a deux ans lors des game awards 2019, le jeu d’action orienté Battle Royale Naraka: Bladepoint a profité du Future Games Show pour y dévoiler un nouveau trailer de gameplay. Une chose est sûre, il va y avoir de l’action en veux-tu en voilà.

Du Battle Royale jusqu’à 60 joueurs

Si l’on ne savait pas trop quoi penser de cette production de 24 Entertainment, ce nouveau trailer de gameplay nous permet d’éclairer notre lanterne. Naraka: Bladepoint prendra la forme d’un jeu d’action tout en Battle Royale, et jouable jusqu’à 60 joueurs.

Nous aurons la possibilité d’incarner une palanquée de personnages avec leurs propres habiletés, et une grosse panoplie de pétoires et d’armes blanches à looter seront de la partie. Qui plus est, et comme le montre ce trailer, vous pourrez vous transformer en guerrier vajira, une immense créature aux multiples bras vous permettant d’écraser vos ennemis plus facilement.

Clairement, on apprécie le feeling dynamique du soft, et nous demandons à voir si le titre ne sera pas trop brouillon sur les diverses parties. Notez d’ailleurs que votre grappin vous permettra d’accrocher vos ennemis, mais également de vous cacher dans l’ombre voire de fuir les combats.

Au passage, sachez qu’une bêta prendra place du 23 au 25 avril prochain, et vous pouvez déjà y demander l’accès sur la page Steam du jeu. De quoi permettre aux joueurs de parcourir prochainement l’immense île de Morus, où 60 joueurs pourront se dézinguer entre eux.

Pour rappel, Naraka: Bladepoint est prévu pour cet été sans plus de précisions sur PC via Steam.