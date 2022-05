Nacon ouvre un nouveau studio à Milan, un jeu de survie adapté d’une saga populaire du cinéma teasé

Si on a entendu parler de Nacon ces derniers mois, c’est surtout pour le rachat de studios divers et variés tels qu’Ishtar Games (The Last Spell, Lakeburg Legacies), Midgar Studio (Edge of Eternity) ou encore Daedalic Entertainment (Deponia, The Lord of the Rings: Gollum). Mais hier, c’est pour une annonce un peu différente que l’éditeur français a fini sur le devant de la scène avec la création de Nacon Studio Milan.

D’après le site officiel de ce nouveau label iltalien, en plus d’accueillir l’entreprise RaceWard derrière RiMS Racing, il intègre une seconde équipe de développement travaillant d’ores et déjà sur un jeu d’action et d’aventure orienté survie et basé sur « une des franchises cinématographiques les plus populaires au monde. »

Un projet ambitieux dévoilé plus tard cette année

En plus de présenter ce projet comme « ambitieux » sans plus de précisions, Marco Ponte, directeur créatif et PDG de Nacon Studio Milan, a déclaré ceci : « À l’origine une équipe d’experts en jeux de course, le studio a grandi rapidement et nos nouveaux talents nous ont donné l’envie d’explorer un nouveau territoire. C’est pourquoi nous avons décidé d’élargir nos horizons et d’essayer un autre type de jeu. Nous sommes impatients de présenter ce nouveau projet au monde. »

Notez que, selon Gematsu, cette future production pourrait être liée à la célèbre licence Terminator car l’Alamo Sport Shop semble apparaître dans la partie droite du concept art partagé par la société milanaise et présente en une de l’article. Fin du suspense prévu plus tard cette année, sans doute dans le cadre d’un potentiel Nacon Connect.