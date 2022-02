Nacon rachète Daedalic Entertainment pour 53 millions d’euros

Quand on vous dit que 2022 sera l’année des rachats. Alors que Nacon a annoncé il y a seulement quelques jours le rachat de Midgar Studio, derrière Edge of Eternity, un autre éditeur français majeur – Focus Entertainement – avait fait parler de lui en faisant l’acquisition de Leikir Studio. Et c’est maintenant au tour de Nacon de doubler sa mise avec un nouveau rachat, et pas n’importe lequel, puisque l’éditeur vient de mettre la main sur Daedalic Entertainment pour une somme assez remarquable.

Nacon ne s’arrête plus

Connu pour ses nombreux jeux en point’n click, dont les Deponia, mais aussi derrière le prochain The Lord of the Rings: Gollum (justement édité par Nacon), Daedalic Entertainment est à la fois un studio et un éditeur, qui a un sacré catalogue derrière lui.

Nacon annonce donc avoir racheté Daedalic Entertainment pour le somme de 53 millions d’euros, tout de même, avec 32 millions en net et le reste en numéraire, en fonction des performances jusqu’en 2026. Cela englobe 100% du capital du studio et éditeur allemand, avec un contrat d’exclusivité dans les négociations, afin de garantir l’acquisition complète plus tard cette année.

Alors certes, ce n’est pas aussi grandiloquant que d’autres rachats que l’on a pu voir ces dernières semaines, mais ce rachat reste tout de même majeur à cette échelle, avec une somme non-négligeable pour un éditeur tel que Nacon.

The Lord of the Rings: Gollum sera donc le premier fruit de cette collaboration, qui arrivera dès cette année.