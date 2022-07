Nacon Connect : Terminator open-world, RoboCop, Test Drive, Gollum… Notre résumé en vidéo

Nacon a décidé de s’éloigner un peu des festivités du Summer Game Fest pour organiser sa propre conférence en juillet, et la dernière édition du Nacon Connect a été riche en surprises. Si l’éditeur français nous a offert une piqûre de rappel pour pas mal de jeux qui étaient déjà annoncés, on a tout de même pu faire quelques découvertes pendant cette émission spéciale, avec des grosses licences au programme.

Entre un nouveau jeu Terminator, RoboCop et bien d’autres titres à découvrir, il y avait de quoi faire, et c’est pourquoi nous vous avons résumé ce Nacon Connect en vidéo, pour ne rien manquer et être au courant de l’actualité de l’éditeur en quelques minutes.