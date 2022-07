RoboCop: Rogue City dévoile ses toutes premières images de gameplay

On s’attendait à le revoir lors de la dernière Nacon Connect, et on a pas été déçus. RoboCop: Rogue City était bien présent lors de la dernière conférence de l’éditeur, et il nous a heureusement montré bien plus d’images que l’année dernière, où il avait seulement été annoncé avec un bref teaser. Cette fois-ci, Nacon nous offre un aperçu bien plus large de son prochain jeu, qui promet de faire plaisir aux fans des films.

La loi, c’est lui

Le flic le plus dangereux de Detroit sera donc de retour dans ce jeu qui s’inspire du tout premier film de 1987, et qui nous placera dans la peau d’Alex Murphy en vue à la première personne. Et histoire d’être totalement fidèle au film de l’époque, le studio Teyon a réussi à collaborer avec l’acteur Peter Weller, qui a été modélisé ici pour prêter à nouveau ses traits au semi-cyborg.

On découvre ici les premières images de gameplay du titre, qui mélangera donc de l’action frénétique et brutale avec des phases de dialogues plus posées, où l’on devra prendre des choix cruciaux lors de dialogues à choix multiples.

Nacon peut même nous préciser que RoboCop: Rogue City arrivera dans le courant du mois de juin 2023 sur PC (Steam), PS5 et Xbox Series. Une date un peu lointaine qui a toutes les chances d’être repoussée, mais qui sait.