Mynoghra – Annonciateur de l’Apocalypse : Présentation et avis sur le Light Novel de Maho

Si je vous parle de Berserk of Gluttony et de Les Enfants de Gorre, cela vous évoque-t-il quelque chose ? Oui, ce sont bien deux séries éditées par le sympathique éditeur Maho, et dont nous vous avons parlé courant de l’année dernière. Aujourd’hui, nous nous retrouvons pour discuter d’un autre titre de ces derniers : Mynoghra – Annonciateur de l’Apocalypse.

Light Novel de Kazuno Fehu, et illustré par Navigavi (également au travail sur Les Enfants de Gorre), le titre s’inscrit dans la lignée des Isekai, un genre dont vous parlons souvent, notamment en manga, avec par exemple The Reincarnated Swordmaster ou Cubearts.

Mais qu’est-ce que vaut tout ça ? Si la licence fait son petit bonhomme de chemin sur l’archipel nippon, avec trois tomes à l’heure actuelle, est-ce que la formule peut prendre en occident ? C’est ce que nous allons voir ensemble.

La route est longue jusqu’au sommet

Cette série nous plonge aux côtés de Takuto IRA, le meilleur joueur d’Eternal Nations, un jeu de stratégie qui a le vent en poupe. Ce dernier est connu pour avoir terminé le jeu avec la race la plus faible. Le joueur derrière l’avatar est cependant en mauvaise santé et finit par mourir de sa maladie. Mais la mort n’est pas une fin pour lui (c’est un isekai après tout) et ce dernier se trouve alors réincarné en seigneur maléfique… avec pour objectif de conquérir le reste du monde.

Vous l’aurez compris, on ne parle pas de truck-kun ici. Quel dommage, n’est-ce pas Haseo ? Mais pas de problème pour notre héros puisqu’il reconnaît les lieux, qui ressemblent étrangement à l’univers qu’il a tant aimé. Et, en prime, il est propulsé au rang de seigneur, un rôle qu’il a déjà endossé. Positionnement intéressant de la part de l’auteur qui choisit donc de faire du héros un personnage omnipotent, qui connaît l’ensemble des astuces du jeu et peut donc ainsi mener sa mission à bien très aisément (ça me rappelle un peu Overlord sur certains points tiens).

Ainsi, Takuto possède toujours un coup d’avance sur les autres personnages qu’il rencontre. Mais cela ne suffira pas pour parvenir à ses fins. Après tout, faire de Mynoghra la plus puissante nation de la terre, ça demande beaucoup de travail. Et surtout, cela demande beaucoup d’efforts de communication pour parvenir à rallier tout le monde sous une seule et même bannière. Fort heureusement, notre héros peut compter sur Atô, la championne de la nation, pour l’épauler dans sa quête et lui faciliter la vie.

Ce qu’il y a de plaisant avec les personnages de ce livre, c’est qu’il sont travaillés. D’ailleurs, l’auteur nous propose des alignements pour classer ses personnages. A la façon des jeux de rôle dont la série s’inspire, chaque nouvelle tête est ainsi catégorisée par un « Bon, Neutre, Mauvais », qui permet ainsi de savoir d’emblée qui est qui. Et puis, cela permet aussi de rythmer les relations entre Takuto et ses nouvelles rencontres, qui réagissent différemment à son approche en fonction de leur alignement.

Une histoire intéressante ?

Vous l’aurez compris, tout cela est assez classique, mais la mise en pratique de Kazuno Fehu fait mouche. D’ailleurs, le lecteur ne se perd pas dans une myriade de noms puisque les personnages présents sont plutôt limités. Par contre, ces derniers sont suffisamment approfondis pour qu’on apprenne à les connaître et puis, toutes ces nations, tous ces personnages, cela permet de compléter l’univers et de nous montrer à quel point ce dernier a du potentiel.

En parlant de potentiel, il faut reconnaître que Mynoghra en a pas mal. Entre les inspirations vidéoludiques et rolesques de l’auteur, nombre de situations sont fantasques et permettent d’apporter une touche de ludicité à l’œuvre. Les illustrations, par ailleurs, adoptent une charte graphique très en harmonie avec ce mélange jeu vidéo et jeu de rôle que nous propose l’auteur tout du long. Pour les amoureux de jeux de stratégie et de gestion, ce mélange n’est pas sans rappeler moult titres déjà parcourus.

En outre, et il faut le dire, le style dans lequel cette série est écrite permet une lecture rapide, presque sans temps morts. Le lecteur se retrouve rapidement happé par l’univers dépeint et peut aisément s’imaginer à la place du personnage, transporté dans son jeu vidéo préféré pour y vivre une seconde vie. Même s’il faut le souligner, quelques coquilles dans la traduction viennent noircir le tableau, sans pour autant handicaper le lecteur dans sa progression.

Autre point intéressant à souligner dans ce livre, c’est que Takuto incarne le rôle du seigneur du mal, le seigneur de Mynoghra. Cela nous sort un peu de l’habituel postulat du héros qui doit sauver l’humanité du mal. Après, ce n’est pas révolutionnaire non plus puisque cette thématique a déjà été abordée dans d’autres light novels par le passé. Mais ça reste toujours agréable de voir un peu de variété et de ne pas toujours suivre le grand héros du bien qui combat le mal à travers le monde.

Faut-il craquer pour Mynoghra – Annonciateur de l’Apocalypse ?

Ainsi, c’est une sympathique lecture qui s’offre à nous dans ce premier tome de Mynoghra – Annonciateur de l’Apocalypse. Les personnages sont intéressants et le développement du héros promet pas mal de petits rebondissements.

En outre, les illustrations de Navigavi (ça commence à faire quelques projets publiés chez Maho) sont très plaisantes et collent parfaitement à l’univers décrit ici. Univers qui, par ailleurs, nous promet pas mal d’approfondissement via les divers personnages introduits ainsi que les autres nations auxquelles Takuto va être opposé.

Dès lors, nous pouvons sans mal conseiller la lecture de Mynoghra aux amateurs d’isekai classiques avec une petite touche d’originalité. Du haut de ses 13,80€, ce premier tome se laisse lire à merveille et saura faire plaisir à celles et ceux qui aiment les univers aux codes jeux vidéo de stratégie. Une belle découverte, donc !