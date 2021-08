The Reincarnated Swordmaster : Présentation et avis sur le manga de Meian

La dernière fois que nous vous présentions une œuvre éditée chez Meian, c’était pour vous parler de Masamune-kun’s Revenge, une histoire de vengeance pleine de légèreté, sur fond de thématiques parfois lourdes de sens. Rien à avoir avec l’hémoglobine présente dans notre article précédent, qui traitait du sanguin et très rythmé Kengan Ashura. Cette fois-ci, nous allons encore partir dans un style différent, en vous parlant de The Reincarnated Swordmaster.

Cette série vient d’un genre déjà bien connu dans nos colonnes puisqu’il s’agit d’un manga adapté d’un light novel. Dans le style, nous vous présentions dernièrement Cautious Hero, empreint d’humour et de scènes épiques. Et l’épique, c’est justement l’une de ces choses que l’on retrouve dans The Reincarnated Swordmaster, et pas forcément en petite dose.

Signée Enji Tetta, adaptée de l’œuvre de Togoro Sasa, cette série nous plonge aux côtés d’Alta, le plus jeune chevalier de l’histoire de son royaume. Une aventure qui promet d’être palpitante et pleine de rebondissement. Oui mais… est-ce que ça vaut le coup ?

Un trio principal intéressant

D’entrée de jeu, la série nous propose de plonger dans l’univers d’Alta, un jeune garçon nommé chevalier. Ce dernier est le plus jeune de l’histoire à revendiquer ce titre. Mais Alta n’est pas juste un garçon comme les autres, il s’agit en fait de la réincarnation du légendaire Maître-Épéiste. Suite aux tumultes de sa vie précédente, Alta souhaite que cette nouvelle vie soit plus détendue.

Oui mais voilà, ce dernier est finalement chargé d’assurer la protection de la prétendante au trône royal : Iris. Pour ce faire, il doit rejoindre le lycée Fiorum où il sera enseignant de cette dernière, avec pour mission de se rapprocher d’elle. Perplexes à la vue de leur nouveau professeur, les élèves montrent vite leur désaccord mais finiront tous par accepter Alta quand ce dernier leur fera étalage de ses compétences martiales.

Car oui, Alta a été réincarné en gardant l’ensemble de ses compétences de sa vie précédente. Remportant le défi lancé par ses élèves, puis par Iris, ce dernier se retrouve finalement lié à sa cible de mission et leurs destins s’en retrouvent unis à jamais. En plus d’être professeur et garde du corps d’Iris, notre Maître-Épéiste devient également son mentor personnel, de quoi permettre de garder un œil sur elle un peu partout, sauf sous la douche.

Très classique, mais diablement addictif

Et là vous allez me dire « oh mais on frôle l’Isekai classique avec un héros surpuissant et une femme forte qu’il faut quand même protéger en dépit de ses capacités hors norme », et vous aurez raison. The Reincarnated Swordmaster nous propose un décor de base assez classique, où le héros garde cependant de grandes compétences d’entrée de jeu. D’une certaine manière, ça nous ferait presque penser à Classroom for Heroes, à ceci près que le grand sauveur de l’humanité est ici un professeur et non pas un étudiant comme les autres.

D’ailleurs, outre Alta, deux autres personnages parviennent à compléter le casting de départ. A ses côtés, nous retrouvons donc Iris et Aria. La première est la princesse héritière au trône, tandis que l’autre est une amie de cette dernière, spécialisée dans le combat rapproché et les techniques d’assassinat. Intéressants et attachants, ces personnages sont également accompagnés de visages secondaires tels que Remil Ein et font face à des ennemis puissants et visuellement variés.

En parlant de visuels, The Reincarnated Swordmaster peut compter sur des dessins bien réalisés, des personnages travaillés et des décors plutôt soignés. Le dynamisme des affrontements est également agréable, tandis que le mouvement se ressent à chaque case. Le découpage est, par ailleurs, bien effectué, pour donner un rythme appréciable à ce tome.

Enfin, si le scénario tient dans un mouchoir de page pour ce premier volume, ce dernier présente un potentiel indéniable. La suite promet donc de révéler de nombreux éléments tant sur la princesse Iris que sur Aria et Alta. Les ennemis de la princesse ont, eux aussi, pas mal de choses à nous raconter et le nouvel arrivant dans les dernières cases du tome devrait permettre de découvrir de premiers éléments de réponse.

Faut-il craquer pour The Reincarnated Swordmaster ?

Ainsi, The Reincarnated Swordmaster propose une histoire assez classique, renforcée par un casting de personnages plutôt attachants, évoluant dans un environnement scolaire assez bien pensé. Son potentiel est important et c’est ce qui fait l’une des forces principales de la série.

A côté de cela, on notera l’identité visuelle de l’œuvre. Également assez classique, ce manga reste soigné et propose des visuels de bonne facture, le tout avec des combats rythmés et superbement découpés. Le rythme y est tantôt soutenu, tantôt lent, permettant de diviser les phases d’action et les moments de découverte, l’intrigue avançant ainsi à sa meilleure vitesse.

Soulignons aussi l’excellent travail de Meian sur l’édition. Comme toujours, les couvertures sont de bonne qualité avec, à l’intérieur, un papier épais très agréable au toucher et sur lequel l’impression est parfaite. Ce premier tome est, notons-le, proposé avec des pages couleurs ainsi qu’une histoire annexe et un petit mot de l’auteur du light novel dont le manga est adapté. Autant de petites choses qui font plaisir lorsqu’on découvre le titre.

Dès lors, nous sommes face à un shonen classique, proposant des combats rythmés et une intrigue qui ne demande qu’à décoller. Les amoureux d’isekai ou de shonen légers y trouveront leur compte, tandis que les amateurs d’œuvre mêlant épique et vie scolaire seront, eux aussi, comblés. Une chouette découverte, qui se lit d’une traite !