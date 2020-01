My Hero One’s Justice 2 : Izuku et Chisaki montrent leur nouvelle version en vidéo

Avant de se lancer plus loin dans la lecture, notez que cette dernière vidéo de gameplay de My Hero One’s Justice 2 peut spoiler ceux d’entre vous qui n’ont pas encore vu l’épisode 13 de la saison 4 de l’anime, diffusé sur Anime Digital Network. Vous êtes prévenus ! Pour les autres, vous pouvez découvrir dès maintenant les nouvelles versions jouables de Izuku et Chisaki.

Trailer Full-Spoiler 100%

Izuku possédait déjà une deuxième version dans le premier jeu et dans cette suite, où il utilisait différentes attaques liées à son nouveau style de combat. Cette fois-ci, Deku sort le grand jeu avec sa version Full-Cowling 100%, où il active le One for All à pleine puissance afin de lutter contre Chisaki, qui utilise lui aussi son Alter au maximum.

/! Cette vidéo contient des spoilers si vous n'êtes pas à jour sur l'anime /!

Le casting de My Hero One’s Justice 2 s'agrandit de plus en plus : Overhaul libère sa forme la plus effrayante et Deku dépasse ses limites pour utiliser le Revêtement Intégral à 100% ! pic.twitter.com/gqYQ0Mhskg — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) January 13, 2020

Ces deux versions seront déblocables en jeu – certainement après avoir terminé le mode Histoire qui devrait s’arrêter à la fin de l’arc Overhaul – mais ceux qui auront précommandé le jeu n’auront pas besoin d’attendre, puisque ces personnages seront déjà intégrés au casting de base.

My Hero One’s Justice 2 sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch dès le 13 mars prochain.