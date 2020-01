My Hero One’s Justice 2 présente quelques personnages en vidéo

Après avoir confirmé que Kendo Rappa ferait bien partie du casting du jeu, My Hero One’s Justice 2 revient avec une nouvelle vidéo. Ici, il sera essentiellement question des héros inédits à cet épisode. Attention tout de même, ce trailer contient des spoilers sur les derniers épisodes de la saison 4 de l’anime.

Les élèves de Yuei sortent les muscles

On retrouve donc un peu de gameplay pour Deku avec son Shoot Style (présent également dans le premier opus sous forme de DLC), les Big 3 (Lemillion, Sun Eater et Nejire), Mina Ashido et Minoru Mineta. Deku revient en toute fin de vidéo pour nous démontrer toute sa puissance, avec sa version One For All : Full Cowling 100%, mais sans la petite Eri sur son dos.

On nous rappelle également que cette version du personnage ainsi que la deuxième forme de Overhaul seront disponible dès le début du jeu pour ceux qui auraient précommandé ce My Hero One’s Justice 2 (les autres les débloqueront naturellement au cours du jeu). Nomu sera quant à lui exclusif à la précommande. Les joueurs possédant des fichiers de sauvegarde du premier opus pourront également obtenir une tenue supplémentaire pour Midoriya.

My Hero One’s Justice 2 sera disponible dès le 13 mars sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.