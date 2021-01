Mundaun débarquera finalement le 16 mars prochain pour nous effrayer

Présenté en détails il y a quelques mois avec un trailer intriguant, Mundaun, un jeu d’aventure et d’horreur, refait surface avec une nouvelle vidéo et surtout une date de sortie.

Un aperçu des coulisses

Le titre de Michel Ziegler nous avait promis de sortir en 2021, et il tiendra parole puisqu’il prend rendez-vous avec nous pour le 16 mars prochain. Pour rappel, il nous entrainera dans un voyage inquiétant, où le personnage principal va se rendre dans une vallée des Alpes et tenter de comprendre pourquoi son grand-père est mort.

Afin de mieux comprendre ce qui se cache derrière le jeu, on a droit à une vidéo sur la création du jeu, qui est la première d’une série de vidéos qui sortiront avec un rythme bi-hebdomadaire. Si le jeu vous intéresse, vous pouvez aussi vous rendre sur le serveur Discord du jeu dès 19 heures, où Michel Ziegler répondra aux questions.

Mundaun sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et l’Epic Game Store.