Inspiré de la légende du Pont du Diable, l’aventure horrifique Mundaun, vous plongeant dans les Alpes suisse, vient tout juste de débarquer sur PC et consoles ce 16 mars. Développé par Hidden Fields (The Colony, Else), proposant une patte graphique unique, enquêtez sur la disparition de votre grand-père et tentez de survivre face aux entités maléfiques.

Un conte horrifique presque à huis clos

Mêlant folklore local, religion et mystère en tout genre, le titre horrifique vous permettra de découvrir le village de Mundaun, lieu complètement isolé de la civilisation. Entre plaines escarpées, champs de pierre et cimetière plutôt étrange, votre enquête pour découvrir la raison de la mort de votre grand-père ne se passera pas comme prévu et vous ferez rapidement face à des entités diaboliques : la vie dans cette vallée sombre des Alpes ne sera pas de tout repos.

Proposant une trame narrative découpée en plusieurs chapitres, vous devrez résoudre un bon nombre d’énigmes pour avancer et faire la lumière sur tous les événements étranges qui rende ce petit village suisse terrifiant.

Disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X, plongez dans l’aventure Mundaun. Vous risquez de ne pas en sortir indemne…