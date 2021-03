Mundaun : Un jeu d’horreur psychologique aux visuels atypiques, notre avis vidéo

Notre chronique hebdomadaire mettant en lumière les jeux vidéo de la scène indépendante revient aujourd’hui pour vous faire frissonner. Après vous avoir parlé de Kill it With Fire, Spellcaster University ou encore Valheim, cette fois, on part en haute montagne avec Mundaun, projet du studio suisse Hidden Fields.

Mundaun vous plongera dans la peau de Curdin, un jeune homme cherchant à élucider à tout prix la mort mystérieuse de son grand-père dans un petit village niché au cœur des Alpes suisses. Le titre est d’ailleurs disponible depuis ce 16 mars sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X puis arrivera en avril sur Switch. Si vous souhaitez en savoir plus, notre vidéo vous présente tout ça.