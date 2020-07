Mundaun : le jeu d’horreur s’annonce sur PC et consoles pour 2021

Hidden Fields et MWM Interactive ont profité du Developer Showcase du Summer Game Fest pour nous présenter leur nouveau jeu d’horreur nommé « Mundaun » dans un premier court trailer .

Une balade en montagne qui tourne mal

L’aventure prend place dans les magnifiques montagnes de Suisse. Notre protagoniste doit se rendre à Mundaun après avoir appris le décès de son grand-père dans un incendie mystérieux. Sur place, il va très vite se rendre compte que tout ne tourne pas rond chez les derniers habitants du village, et qu’une sorte d’entité diabolique règne sur ceux-ci. Notre quête sera alors de découvrir ce qu’il se cache derrière ces événements horribles et de résoudre le mystère qui plane autour du décès de notre grand-père.

Pour y parvenir, notre personnage devra résoudre toutes sortes d’énigmes et puzzles au fur et à mesure de son ascension dans la montagne. Un système de « causes et effets » mettra le joueur en difficulté durant le périple; ce système se traduit par exemple par un aventurier ralenti si celui-ci a peur.

Le titre a la particularité d’être développé entièrement par un seul et unique homme : Michel Ziegler. Ce dernier a également réalisé soigneusement tous les dessins du jeu à la main, ce qui nous offre un résultat visuel unique. En ce qui concerne sa sortie, Mundaun sera disponible au printemps 2021 sur PC et consoles sans plus de précisions.