La toute dernière fois que l’on a entendu parler de Moss, c’était en 2018 et il avait fait sensation pour un titre VR d’un petit studio indépendant qu’est Polyarc. Aujourd’hui, et après avoir été dévoilé il y a un peu plus d’un mois, Moss: Book II va continuer les aventure de notre souris Quill en compagnie du lecteur, que le joueur contrôle également dans le soft. Cette gamescom numérique nous a permis d’avoir une petite interview avec Coolie Calihan et Lincoln Davis, respectivement Artist et Publishing & Communications pour Polyarc, afin d’en savoir plus sur cette suite.

Les coulisses de son développement

Bien avant d’embrayer sur l’histoire que proposera Moss: Book II, nous étions relativement curieux de savoir depuis combien de temps le soft est en chantier au niveau de son développement. Et visiblement, cela fait depuis la sortie du DLC Twilight Garden pour Moss selon Coolie Calihan :

« Nous avons commencé à travailler sur le jeu depuis la sortie du DLC gratuit Twilight Garden en 2019. C’est juste après cela que nous sommes entrés en pré-production. La suite de Moss est dans toutes les têtes depuis le début je pense, mais nous devons reconnaître que l’objectif idéal pour un jeu est quatre ans de développement. Ca a été le cas pour le premier Moss. Mais vous savez, nous avons une envie et une assiduité de vouloir sortir le jeu le plus rapidement possible car il y a beaucoup de pression des fans de vouloir un nouveau jeu, et c’est aussi beaucoup d’excitation. De plus, l’équipe doit aussi avoir une vision forte et qui sait ce qu’elle fait pour sortir un jeu en deux ans. Avant Moss: Book II, c’était quatre ans sur le premier jeu car nous expérimentions pas mal au début, car nous essayions de développer pas mal de choses interactives afin de voir si elles fonctionnaient ou pas. »

Les développeurs semblent donc avoir engrangés pas mal d’expériences sur le développement de Moss premier du nom, afin d’accélérer significativement sur le développement et ainsi livrer certainement le jeu en deux fois moins de temps. Toutefois, le développement n’a pas été de tout repos, et il a fallu s’adapter à un PlayStation VR vieillissant lors du développement de cette suite :

« Vous savez, le PlayStation VR est un casque assez ancien surtout par rapport à l’espace où vous vous trouvez via la PlayStation Camera. Même si les autres casques VR explosent en matière de progrès et de technologie, je veux souligner que le PlayStation VR est un excellent partenaire, mais aussi un appareil génial. Nous sommes en train de tester le jeu sur le PSVR au studio et nous voulons nous assurer de l’optimisation et de la performance du jeu, surtout sur un appareil vieux de presque 6 ans. C’est toujours un gros challenge de développer sur un hardware de presque 6 ans et évidemment, nous allons certainement porter le jeu sur le Quest 1 & 2. D’ailleurs, les travaux d’optimisation que nous faisons sur PS4 nous aideront dans la version Quest, ce qui nous permettra d’être plus rapides sur le développement. »

Le point sur l’histoire et les boss

Bien entendu, il est relativement important d’en savoir quand même un peu plus sur l’histoire que nous racontera Moss: Book II. Sans réelle surprise, le titre reprendra incontestablement là où le premier jeu nous avait laissés :

« Moss: Book II reprend là où Moss s’est arrêté, c’est à dire là où vous avez tué Sarffog. Vous reprenez ainsi devant le château et devant le corps inerte de Sarffog. C’est une bonne occasion pour les joueurs de se mettre au premier volet mais oui, c’est là que le jeu continuera et vous rencontrerez ensuite Argus votre oncle, vous donnant des informations sur l’arcane et les ennemis que vous avez affrontés. Il vous dira également que vous devrez affronter un ennemi encore plus méchant que Sarffog. Vous devrez fouiller le château pour combattre et trouver des survivants afin de construire une résistance contre l’armée de ce tyran ailé. Et c’est tout ce que je pourrais dire car je ne veux pas spoiler. Mais oui, c’est là que débute ce voyage épique et que vous découvrirez ce qu’il se passe et trouverez un moyen de l’arrêter ».

Rien qu’avec ce pitch de départ, Moss: Book II s’annonce qu’on se le dise, tout bonnement excitant. Moss premier du nom n’ayant pas une tripotée de boss à affronter, nous avons voulu aussi savoir à quoi nous pourrions nous attendre sur ce second opus :

« Exactement ! Il y aura beaucoup plus de boss dans Moss: Book II. Je ne vous dirai pas combien, mais il y en aura bien plus et ils seront tous nouveaux. Nous sommes ravis d’avoir ces nouveaux boss dans Moss: Book II, et il seront carrément gigantesques ! »

Pour le coup, on a vraiment hâte de voir le résultat sur cette suite !

Une suite avec des environnements variés plus de puzzles, et des nouveautés de gameplay

Dans ce second volet, le premier trailer qui a été montré il y a moins d’un mois montrait des environnement neigeux, ce qui laissait logiquement présager que le titre allait proposer des décors plus variés. Nous avons ainsi demandé à Coolie Calihan de nous en dire plus à ce sujet :

« La variété des environnements est l’une des choses que l’on voulait amener aux joueurs. Le trailer vous montre d’ailleurs un décor enneigé et des montagnes en arrière-plan, mais aussi un aperçu des quelques donjons souterrains afin de montrer toute la profondeur des forteresses ennemies. Vous voyagerez aussi dans des environnements verts luxuriants, Moss étant connu pour ses diverses forêts. Vous aurez carrément ces types de décors, et il y en aura beaucoup plus dans le jeu final. »

Autant dire de ce fait que Moss: Book II prônera la variété, comme visiblement le gameplay qui s’offrira quelques nouveautés intéressantes toujours selon Coolie Calihan :

« Quill aura de nouvelles capacités tout comme le lecteur. Quill aura aussi de nouvelles armes à utiliser comme la charge d’énergie du sabre dans le DLC Twilight Garden où vous pouvez lancer une boule d’énergie avec votre épée. Nous explorerons donc ces mécaniques avec plus de profondeurs, ce qui nous permettra de créer de nouveaux puzzles qui permettront de garder les joueurs un peu plus longtemps, tout en créant aussi des pièces plus intéressantes. »

En parlant des puzzles, nous avons également voulu en savoir plus à propos de ces derniers. Seront-ils forcément plus nombreux et un peu plus difficiles ? La réponses de Coolie Calihan ne s’est pas faite attendre, et insiste surtout sur l’équilibre desdits puzzles :

« Nous avons fait plus de puzzles sur Moss: Book II. Et l’une des choses à propos des énigmes, ce sont les appareils sur lesquels pourront interagir le joueur et Quill et que nous avons créés. Je pense que lorsque vous regardez la difficulté des puzzles dans Moss premier du nom, je pense que nous sommes assez satisfaits de la difficulté de ces puzzles. La chose que nous essayons de faire avec la franchise Moss, c’est de rendre le jeu aussi accessible que possible à tous ceux qui ont un casque VR. De plus, nous ne voulons pas que le titre soit difficile et frustrant pour une personne moyenne comme votre tante, votre oncle, votre maman, papa ou votre sœur, car cela ne leur permettraient pas de s’amuser sur ce jeu. Du coup, vous ne verrez pas un énorme pic de difficulté sur Moss: Book II. »

L’accessibilité sera le maître mot sur Moss: Book II, qui inclura par ailleurs quelques énigmes intéressantes avec des ennemis, tout en misant sur l’expérimentation dans celles-ci :

« Vous aurez aussi des ennemis dans les puzzles, en sachant que ces ennemis auront des mécanismes bien spécifiques. Il faudra faire quelques expérimentations sur ces ennemis, et vous aurez aussi des pièces avec aucuns ennemis, mais de nouveaux appareils à utiliser. Pour voir comment cela fonctionne, le joueur devra expérimenter et jouer juste dans le processus de résolution d’énigmes. »

Les plateformes concernées et sa date de sortie

Etant donné que le premier Moss était une exclusivité temporaire avant d’arriver par la suite sur les autres casque de réalité virtuelle comme le HTC Vive ou encore l’Oculus Quest, nous avons naturellement demandé à Lincoln Davis, Puslishing & Communications chez Polyarc, si le titre sera à nouveau une exclusivité temporaire ou non :

« Actuellement, nous nous concentrons sur l’apport de la meilleure expérience possible sur Playstation VR. C’est là que notre concentration et notre dévouement sont en ce moment. Nous sommes une toute petite équipe, et nous cherchons toujours à optimiser Moss: Book II autant que possible sur le PSVR. Toutefois, si les consommateurs sont intéressés et que le jeu est bien reçu, nous commencerons à regarder pour porter le jeu sur une autre plate-forme si la demande est là. Mais pour le moment, notre objectif est la version PSVR, et nous essayons de tirer le meilleur de cette plate-forme.«

Voilà qui est clair, même s’il y a fort à parier que les joueurs seront plus que réceptifs à cette suite. L’une des questions qui nous taraudaient également, c’était de savoir si une date de sortie a été arrêtée ou non du côté de Polyarc. Et voici ce que Lincoln Davis nous a répondu :

« Nous étions vraiment excités quand les joueurs demandaient plus de contenus pour Moss depuis que nous avons lancé le jeu en 2018. En ce moment, nous nous concentrons sur l’annonce, mais sachez que les précommandes et sa date de sortie seront révélées dans le futur ».

Nous aurons essayé de demander, mais force est de constater qu’il va falloir être encore un peu patient avant d’avoir une quelconque date de sortie pour cette suite. Par contre, du contenu additionnel gratuit à l’image du DLC Twilight Garden après la sortie du soft n’est pas impossible :

« C’est quelque chose que nous devons prendre en considération en fonction de ce que les joueurs demandent. Avec le DLC Twilight Garden de Moss lorsque nous l’avons sorti sur PC, c’était notamment pour célébrer ce que Facebook voulait apporter sur le marché avec le Quest. De ce fait, nous avons voulu célébrer cela avec du contenu additionnel qui ajoutait de nouvelles armes, défis, boss, et surtout plus de temps avec Quill avec de nouveaux environnements. Le développement de Moss: Book II est certainement une opportunité pour cela, mais tout dépend de la demande des joueurs, et surtout si nous avons le temps et les ressources nécessaires. Cependant, s’il y a une opportunité, nous pourrions mettre les bouchées doubles, mais nous nous sommes engagés à rien pour le moment. »

Des infos sur une possible optimisation PS5

Moss étant sorti sur PS4 à l’époque, nous nous demandions également si le titre allait aussi bénéficier d’une optimisation PS5. Et comme on pouvait s’y attendre, ce n’est pas prévu toujours selon Coolie Calihan :

« Je ne pense pas. Ce sera probablement le même jeu que sur PS4. Nous sommes une très petite équipe et je ne pense pas que nous allons sortir aussi une version PS5. »

Lincoln Davis a également rajouté ceci :

« Il sera jouable sur PS5, mais via la rétrocompabilité. En fait, le capteur de la Playstation Camera nécessite la barre lumineuse de la Dualshock 4, ce qui n’est pas le cas de la Dualsense. C’est pourquoi pour y jouer sur PS5, vous avez besoin de l’adaptateur pour la Playstation Camera qu’il faut demander à Sony – en allant sur ce site et en donnant le modèle de votre Casque PSVR ndlr –, ainsi que de la Dualshock 4 pour jouer sur le système PS5. »

Futur de la licence

Evidemment, s’il est encore trop tôt pour en parler, étant donné que Moss: Book II n’est pas encore sorti, il était évident de demander ce que voulait faire Polyarc de sa licence après la sortie de Moss: Book II. Dans un premier temps, Lincoln Davis, sans rien promettre, semble séduit dans l’idée de pourquoi pas continuer la franchise :

« Nous voyons définitivement l’univers de Moss comme un environnement formidable qui doit raconter en quelque sorte des histoires. Vous êtes assis dans une bibliothèque, et il y a beaucoup de livres et d’histoires à raconter dans le monde de Moss. Mais pour le moment, nous nous concentrons sur l’aventure de Quill. Nous pourrions imaginer beaucoup de nouveaux personnages ayant beaucoup d’histoires à raconter donc si les joueurs aiment Moss: Book II, nous serons plus qu’heureux de leur apporter plus de concepts. Mais, nous ne voulons rien promettre maintenant. »

Du côté de Coolie Calihan, cela pourrait dépendre forcément de la réponse des joueurs vis à vis à Moss: Book II :

« Je pense que si nous avons une excellente réponse à Moss: Book II, cela nous donne des chances de faire un autre Moss. En tant que développeur, je peux vous dire que j’adore travailler sur un jeu comme Moss car c’est un jeu tellement amusant et j’adorerais faire un Moss III si ça ne tenait qu’à moi. J’espère que cela se passera bien et que les joueurs voudront d’autres aventures de Quill parce que comme l’a dit Lincoln, le monde de Moss est conçu pour être gigantesque et où tout peut arriver. En tant que créateurs, notre rêve est d’avoir des fans qui veulent en savoir plus sur ce monde et pouvoir ensuite assouvir leurs envies avec de nouveaux jeux et produits. »

Le mot de la fin

Après avoir appris pas mal d’informations en pagaille sur Moss: Book II, il est temps de finir sur le mot de la fin. Coolie Calihan a donc remercié comme il se doit les fans de la franchise VR :

« Merci beaucoup d’être un fan, d’avoir jouer au jeu et d’avoir lu à propos de Moss: Book II. C’est tellement cool que nous ayons des gens qui s’intéressent à Moss à travers le monde. C’est vraiment un grand rêve devenu réalité de pouvoir faire ces jeux et les partager avec les gens. Donc juste beaucoup de gratitude pour l’intérêt et beaucoup de gratitude pour leur temps et l’argent qu’ils dépensent dans nos produits. »

Nous remercions chaleureusement Coolie Calihan et Lincoln Davis pour le temps et les réponses qu’ils nous ont accordés durant cette interview. Moss: Book II n’a pas encore de date de sortie pour le moment sur PlayStation VR.