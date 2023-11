Paw Patrol World: La Pat’ Patrouille : Interview exclusive pour en savoir plus sur cette adaptation canine

A l’occasion de la sortie du jeu Paw Patrol World: La Pat’ Patrouille, nous avons pu poser quelques questions à Roberta Migliori, productrice exécutive chez 3DClouds et Loz Doyle, à la tête de la production chez Outright Games (respectivement développeur et éditeur du titre). Curieux d’en savoir plus sur l’approche que l’on peut avoir sur la conception d’un jeu destiné aux enfants, nous avons ainsi échangé avec eux pour démystifier ce marché grandissant, qui se développera sans doute encore davantage dans les années à venir.

Présentation et développement d’un jeu Pat’Patrouille

Ce n’est pas votre premier jeu PAW Patrol mais c’est la première fois que vous proposez un jeu d’action/aventure dans un monde semi-ouvert. Comment votre équipe s’est-elle adaptée à ce changement ?

Roberta Migliori (RM) : Une partie de l’équipe qui a travaillé sur PAW Patrol World a également développé PAW Patrol : Grand Prix, ce qui a beaucoup aidé, du moins en termes de connaissance de la marque. Le genre était certes un défi, mais nous avons eu une très bonne pré-production. Le personnage, la caméra, les commandes et les indicateurs clés de l’interface utilisateur ont été rapidement définis dès le début du projet et testés par les utilisateurs. Étonnamment, les choses se sont relativement bien déroulées grâce au travail minutieux que nous avons effectué dès le début.

Quel a été le plus grand défi auquel vous avez été confronté pendant le développement ?

RM : Le plus grand défi était l’accessibilité pour un public cible aussi jeune. Le jeu peut être joué du début à la fin sans jamais entrer dans un menu. Par exemple, les commandes de caméra par défaut, qui ne conviennent pas à un public adulte, sont étudiées spécifiquement pour un enfant qui pourrait avoir du mal à contrôler deux sticks analogiques différents en même temps et à gérer parfaitement la rotation du personnage et de la caméra. Ce type de caméra est très inconfortable pour un joueur adulte, mais il est parfait pour les enfants. Pour cette raison, un contrôle de caméra 3D par défaut est disponible dans les paramètres du jeu.

Environ combien de temps vous a-t-il fallu pour développer PAW Patrol World par rapport aux jeux précédents ?

RM : C’était de loin notre projet le plus long. Au moins deux fois plus long que n’importe quel autre titre.

Comment se passe une collaboration comme celle-ci ?

Pouvez-vous nous parler de votre catalogue et de vos licences ? Comment a commencé votre collaboration avec Nickelodeon pour créer les jeux PAW Patrol ?

LD : Cela a commencé avant mes débuts chez Outright, mais l’équipe de direction ici a vu l’opportunité de créer une expérience de jeu simple et amusante sur console pour les jeunes fans de PAW Patrol, et il s’est avéré qu’ils avaient raison ! Le premier jeu, PAW Patrol : En Mission a été un énorme succès et continue de se vendre aujourd’hui. Le jeu était adapté à ce jeune public, avait des objectifs et des commandes simples et était fidèle à la licence. Nous nous sommes appuyés sur le succès de ce jeu avec un certain nombre d’autres jeux PAW Patrol, les rendant à chaque fois différents et attrayants pour les fans de la série.

Est-ce que les équipes de Spin Master et Nickelodeon vous ont accompagnées sur ce projet ou aviez-vous la liberté de déterminer votre approche et le contenu proposé ?

Loz Doyle (LD) : Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec Paramount/Nickelodeon. Nous parlons rarement directement à Spin Master, mais l’équipe Paramount/Nickelodeon est incroyablement expérimentée avec PAW Patrol et sait exactement ce que nous devons et ce que nous ne devons pas faire pour produire l’expérience la plus authentique possible. Chez Outright Games, nous sommes quelque peu experts dans la création de jeux pour les enfants et leurs familles. Nous sommes donc sensibles à la manière dont ces jeux doivent être construits, et en combinant cela avec les connaissances de Paramount/Nickelodeon, le processus s’est déroulé assez facilement.

Un jeu Pat’Patrouille ambitieux ?

Avec PAW Patrol World, les enfants peuvent explorer divers aspects des jeux en monde ouvert comme les mini-cartes, les objets de collection, les quêtes principales, les quêtes secondaires et la personnalisation. Avez-vous envisagé d’ajouter d’autres fonctionnalités, telles que des compétences, un arbre de talents ou d’autres éléments de type RPG ?

RM : Puisque le jeu est destiné à un public d’enfants d’âge pré-scolaire, nous n’avons jamais ressenti le besoin d’en ajouter davantage. Maintenant que le jeu est disponible, nous pensons toujours que c’était le bon choix. L’intention du jeu a toujours été très cohérente et n’a jamais changé depuis le premier jour : une histoire typique de la Pat’Patrouille se déroulant dans un monde riche, plein d’interactions ludiques sans un sentiment de précipitation, sans objectif difficile, mais avec beaucoup de choses à collectionner et beaucoup de surprises pour garder nos jeunes joueurs enthousiastes.

Notre vision commune a toujours été d’avoir ce type d’exploration facile et enrichissante en plus du mode histoire. Imaginez comment un enfant de 4 ans joue avec des jeux physiques : il joue avec des jouets, il a encore du mal à suivre les règles à cet âge et peut être très facilement frustré. Les enfants méritent des jeux conçus pour leur âge et leurs compétences, et PAW Patrol World fait exactement cela.

L’aventure des chiots se termine en 5 à 6 heures à 100% avec quelques redondances. Est-il difficile de trouver le bon équilibre entre des séquences de jeu accessibles aux jeunes tout en rafraîchissant suffisamment l’expérience pour les maintenir engagés jusqu’à la fin ? Surtout en tant qu’adulte.

RM : Une chose que nous avons apprise lors des tests utilisateurs est que notre jeune public aime la répétition et peut se perdre lorsque les choses changent trop brusquement. En tant qu’enfant, le jeu doit toujours paraître familier et gérable. Vous seriez surpris de savoir à quel point les friandises pour chiots placées sous tous les angles des niveaux jouent un rôle crucial dans l’engagement des enfants !

En plus de cela, et c’est l’une des choses que PAW Patrol World a en commun avec les plus grands jeux du monde ouvert, le jeu a une structure extrêmement libre. L’enfant peut décider comment l’aborder. Qu’ils souhaitent simplement coller une paire d’autocollants amusants sur une carte postale ou jouer au football avec un ami dans La Grande Vallée, ils sont libres d’ignorer complètement l’histoire et de faire ce qu’ils ont envie de faire. C’est un jeu basé sur l’aventure mais c’est aussi une expérience relaxante qui peut être abordée différemment à chaque fois que vous commencez le jeu.

LD : Avec PAW Patrol World, nous voulions vraiment passer au niveau supérieur. En produisant un jeu avec un monde ouvert pour cette tranche d’âge jeune, vous devez faire très attention à ce que ce ne soit pas écrasant et à ce qu’il y ait suffisamment de conseils pour que les joueurs puissent comprendre ce qu’ils font. N’oubliez pas que de nombreux enfants de notre tranche d’âge cible ne savent pas encore lire, il y a donc beaucoup d’explications en voix off et l’utilisation d’une iconographie et d’une signalisation claires. Nous devons également offrir une expérience dans laquelle les enfants peuvent simplement jouer, et c’est ce que nous avons fait. Si vous ne voulez même pas faire l’histoire, il y a beaucoup de choses avec lesquelles jouer dans le monde.

Nous avons également supprimé le traditionnel « verrouillage » des personnages présent dans la plupart des jeux. Tous les enfants auront leur chiot préféré et pourront donc jouer avec celui de leur choix dès le début. Pour les adultes, le jeu est tout simplement amusant à jouer, et grâce à la coopération locale, pouvoir jouer dans ce monde avec votre enfant est une joie en soi. Vous n’êtes pas simplement obligé de vous asseoir et de les regarder jouer, car vous pouvez participer !

Les fans avant tout

On retrouve les voix originales du dessin animé avec un large éventail de personnages. Les équipes ont-elles été immédiatement enthousiasmées à l’idée de participer à un tel projet ?

RM : Le moment où les voix sont arrivées dans le projet a été l’un des moments charnières du développement. Je crois que toute l’équipe se souvient de la façon dont, tout d’un coup, le jeu semblait mille fois plus vivant grâce aux voix originales. Nous sommes vraiment heureux d’avoir eu l’opportunité.

LD : Bien sûr ! Nous savons que les enfants adorent regarder des séries et des films et jouer avec les jouets. Mais de plus en plus, les jeux vidéo constituent une autre partie de cet écosystème concernant la licence, et les enfants ADORENT pouvoir contrôler ces personnages dans ce monde qui a été créé avec tant d’amour par notre équipe de développement. Les voix off adorent toujours travailler sur les jeux !

Outright Games a acquis plusieurs licences destinées au jeune public. Compte tenu de la popularité de certaines de ces licences, ressentez-vous une certaine forme de pression pour les adapter sans décevoir les fans ?

LD : C’est un privilège de travailler sur ces licences, et nous faisons tout notre possible pour leur rendre justice avec les jeux que nous réalisons. Nous faisons toujours un énorme effort pour connaître les marques, dans les moindres détails, et je pense que cela se ressent dans les jeux. Évidemment, nous travaillons en étroite collaboration avec les possesseurs des licences pour nous assurer que tout est conforme. Il ne s’agit pas seulement des visuels, mais aussi de la façon dont les personnages agissent et interagissent les uns avec les autres, ainsi que de l’écriture et du montage du scénario, des comédiens de doublage et d’un grand nombre d’autres choses qui rassemblent les jeux dans cette expérience authentique que les fans apprécient et apprécieront.

Les jeux vidéo pour enfant, un marché lucratif ?

En tant que « joueur classique » ou observateur de l’industrie habitué aux grands titres AAA et aux jeux indépendants, nous avons tendance à sous-estimer le marché des jeux pour enfants. Comment le percevez-vous et quelle est sa rentabilité d’un point de vue financier ?

LD : Les enfants adorent jouer à des jeux, cela ne fait aucun doute. Il est important que les enfants fassent une grande variété d’activités pour grandir et se développer, et les enfants apprennent en jouant – il suffit d’en parler à LEGO ! Les enfants peuvent également apprendre beaucoup de choses en jouant à des jeux, notamment la coordination œil-main, la perception de la profondeur et le comptage (en comprenant la notation), le tout sans se rendre compte que cela se produit. Nous rendons donc nos jeux divertissants et engageants, mais nous ne produisons pas de « logiciels ludo-éducatifs ».

N’oubliez pas que l’énorme marché du jeu pour adultes est alimenté par des enfants qui jouent et deviennent ces adultes. Le marché est donc sans doute aussi grand et ne cesse de croître. Les enfants ont moins d’argent, mais ils ont beaucoup de pouvoir de « persuasion », et le marché des cadeaux reste assez important pour nous. Ainsi, Thanksgiving et Noël sont la clé de notre succès.

Quel est votre chiot préféré ? Et pourquoi Ruben ?

RM : Désolé de vous décevoir mais mon chiot préféré est Stella. Elle est tout simplement trop adorable. Lors du test du jeu, je suis passé à elle la plupart du temps. Mais mon personnage préféré dans PAW Patrol World est Galinetta.

LD : Pas un chiot, plutôt un poulet en forme de Galinetta ! Nous avons des statues et des images qui lui sont dédiées dans le jeu – quelle légende !

Sur ActuGaming, on adore terminer sur cette question : avez-vous une anecdote de développement ou une histoire qui vous a marquée ?

RM : Nos développeurs sont d’accord pour dire que le dirigeable du maire Hellinger était la fonctionnalité la plus difficile mais aussi la plus hilarante et la plus stressante à développer. Au cours du développement, alors que nous n’avions pas encore le modèle 3D approprié, nous avons eu un éléphant rose géant volant au-dessus de La Grande Vallée pendant un certain temps. De plus, comme le dirigeable change de position dans de nombreuses quêtes et cinématiques, si vous ouvrez le moteur du jeu, il y a en fait de nombreux dirigeables placés à différents endroits dans chaque niveau. Oui, cela se ressent comme une véritable menace…

On remercie Roberta Migliori et Loz Doyle pour leur temps et pour cette interview. On rappelle que Paw Patrol World: La Pat’ Patrouille est actuellement disponible sur la plupart des plateformes – PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch et que d’autres jeux Pat’Patrouille sont en préparation.