Mortal Shell : Un Souls-like prévu cette année sur PC, PS4 et Xbox One

Prévu pour sortir cette année, Mortal Shell est un action-RPG de type Souls-like développé par le studio indépendant britannique Cold Symmetry et édité par Playstack. A l’occasion de son annonce, un trailer a été mis en ligne, offrant un aperçu de l’univers « brisé et torturé où les restes de l’humanité fanent et pourrissent. » Vous devrez affronter de puissants ennemis et découvrir pourquoi le mystérieux « Père Noir » a besoin de votre aide.

Intransigeant et stratégique

Comme le veut le genre, il faudra faire preuve de patience et de stratégie pour venir à bout de vos adversaires sous peine de mourir rapidement. Une maîtrise parfaite de la parade sera également exigée. Pour combattre, vous aurez la possibilité de prendre possession des corps des guerriers décédés, les « Mortal Shells ». Chaque défunt aura son propre style de jeu et des compétences différentes.

Porté par quinze personnes qui ont toutes déjà travaillé sur des projets triple A, les co-fondateurs de l’entreprise, Andrew McLennan-Murray, Anton Gonzalez et Vitaly Bulgarov, expliquent que « pour une petite équipe comme la nôtre, développer ce titre ressemblait à bien des égards à la traversée d’un océan sur une planche de paddle. »

Ils ajoutent ceci : « L’annonce de Mortal Shell est l’une des expériences les plus excitantes et terrifiantes que nous ayons vécues jusqu’à présent. Les deux dernières années ont été une période de croissance ininterrompue, pleines de rebondissements complexes liés aux aléas du développement d’un jeu vidéo auquel vous aimeriez vraiment jouer vous-même. »

Mortal Shell sortira au 3ème trimestre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.