Mortal Kombat 11 : les costumes du film de 1995 arrivent en jeu

Mortal Kombat aura prochainement droit à une adaptation au cinéma, mais ce n’est pas la première fois que la série est portée sur grand écran. En 1995, le film Mortal Kombat est encore dans la tête de nombreux fans. Même si celui-ci n’était pas des plus réussis (tout en restant bien meilleur que sa suite), il a marqué l’histoire de la saga, et Mortal Kombat 11 compte bien lui rendre hommage.

Un pack disponible dès aujourd’hui

Ainsi, on retrouvera les costumes du film directement intégrés dans le jeu. Si vous avez toujours rêvé de jouer avec Christophe Lambert en tant que Raiden, vous pourrez prochainement vous payer ce petit plaisir. Bridgette Wilson et Linden Ashby rempilent aussi pour jouer Johnny Cage et Sonya Blade dans ce pack de costumes, qui est disponible dès maintenant à la vente.

Mortal Kombat 11 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.