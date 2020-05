Mortal Kombat 11 : Aftermath s’offre une édition physique en Amérique du Nord

La série Mortal Kombat est connue pour ses effusions de sang monumentales, plus généralement sa violence complètement démesurée, mais aussi pour ses collaborations amusantes. Dans l’épisode X, nous avions par exemple droit à l’apparition du Xenomorphe de Aliens, ou encore de Leatherface, le tueur sanguinaire de Massacre à la Tronçonneuse. D’ici la fin du mois, Mortal Kombat 11 accueillera quant à lui trois nouveaux personnages dont Robocop, via un DLC axé scénario nommé Aftermath.

Une version physique pour PS4

La bonne nouvelle, pour les collectionneurs aguerris, c’est que Mortal Kombat 11 : Aftermath va se doter d’une édition physique sur PlayStation 4, et probablement aussi sur Xbox One – bien que cette dernière n’ait pas encore été confirmée. Sous-titrée Kollection, cette galette embarquera le Kombat Pass et la totalité du contenu précédemment paru. La Nintendo Switch n’est cependant pas concernée, la cartouche du jeu original ne contenant pas le mode histoire ainsi que tous les combattants parus.

La mauvaise nouvelle, c’est que pour le moment cette édition physique n’est prévue que pour l’Amérique du Nord. Un point de détail qui a des chances de changer, c’est un fait. Néanmoins, ne comptons pas trop dessus tant que la Warner Bros. Interactive Entertainment n’a pas communiqué sur le sujet. Pour les intéressés, il faudra donc, peut-être, passer par la case import. Heureusement, la PlayStation 4 n’est pas zonée. Idem pour la Xbox One d’ailleurs, juste au cas où cette version voit bien le jour.

Quoi qu’il en soit, Mortal Kombat 11 : Aftermath sortira bien le 26 mai prochain en version dématérialisée partout à travers le globe, sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia.