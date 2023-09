Mortal Kombat 1 : Ghostface de Scream ou Chucky bientôt disponibles en tant que personnages jouables ?

Voilà maintenant une dizaine de jours que Mortal Kombat 1 est disponible et les regards de la communauté et de NetherRealm sont déjà tournés vers les personnages à venir en DLC. On connaît déjà l’identité des premiers combattants à rejoindre le casting de base, mais il serait naïf de penser que le studio va se limiter à un seul Season Pass. Et Ed Boon, qui est à la tête de NetherRealm, semble déjà teaser cette deuxième vague.