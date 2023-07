Mortal Kombat 1 révèle ses DLC avec Omni Man, Peacemaker et Homelander

Des DLC qui vont faire couler le sang

Après l’annonce de Smoke et Rain dans le roster, le casting commence à prendre bien forme. Aujourd’hui, NetherRealm et Warner Bros Games ont officiellement révélé les six combattants qui rejoindront Mortal Kombat 1 après sa sortie via des DLC. Évidemment, ce sont surtout les noms issus des crossover qui feront plaisir ici. Voici tous les personnages révélés :

Quan Chi

Omni Man

Ermac

Takeda

Peacemaker

Homelander

En marge de ces annonces, l’éditeur a également dévoilé un trailer centré sur les guerres Umgadi. Cette vidéo nous révèle ainsi quelques éléments du scénario de Mortal Kombat 1 et elle confirme aussi le retour de plusieurs personnages et de nouveaux Kameo Fighters.

En effet, ce reboot de la licence va nous emporter dans un tout nouvel univers et va rebattre les cartes des relations entre les personnages. En matière de gameplay, cette opus mettra l’accent« le choix du joueur » qui s’illustre ici par les combinaisons de combattants et de Kameo Fighters. Pour en savoir plus, nous vous renvoyons vers notre aperçu du jeu de combat lors du dernier Summer Game Fest.

En tout cas, l’idée de faire combattre Omni Man et Homelander l’un contre l’autre promet d’être assez épique.

Mortal Kombat 1 sortira le 19 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.