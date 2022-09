Moonbreaker

Moonbreaker est un jeu de stratégie en temps réel dans un univers de science-fiction, dans lequel on contrôle des unités représentées par des figurines. Ces dernières peuvent être entièrement repeintes grâce à un système de personnalisation poussé. Au début d'une partie, on ne contrôle que le chef d'une armée, avant de pouvoir petit à petit invoquer d'autres unités dans le but de battre le chef adverses. Plusieurs modes de jeu sont disponibles, et le titre va recevoir des mises à jours régulières ajoutant plus d'unités à contrôler.