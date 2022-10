Aperçu Moonbreaker – Des figurines et du fun ?

Tout d’abord annoncé lors de l’Opening Night de la Gamescom 2022, Moonbreaker revient aujourd’hui avec une version anticipée. Le titre est développé en collaboration par Unknown Worlds (Subnautica) et Brandon Sanderson. Avec un gameplay original et un aspect collection de figurines, nous avons eu l’occasion de nous intéresser au titre et d’en découvrir quelques facettes.

Grâce à un code fondateur, nous avons ainsi eu l’opportunité de nous plonger un peu dans l’ambiance du titre et découvrir son lore, qui promet d’être dense et toujours plus fourni à mesure que les nouvelles saisons du jeu sortent.

Un intérêt au-delà des microtransactions ?

En lançant le titre, les joueurs ont le choix entre trois modes de jeu. En effet, Moonbreaker offre la possibilité de jouer en solo contre l’IA, contre un autre joueur, ou en mode Cargo Run. Si les deux premiers modes sont faciles à imaginer, le troisième représente en fait une série de combat de boss où la difficulté va crescendo de bataille en bataille. Mais le but est toujours le même, quelque soit le mode : tuer le capitaine ennemi.

Chaque capitaine a son propre équipage. Cet équipage est composé d’unités secondaires, qui peuvent être appelées au combat en utilisant du Cinder. Vous pouvez voir ce dernier comme étant du mana, ou des points à dépenser. Cette ressource est également utilisée pour les coups spéciaux, tel qu’un largage de bombes ou une attaque touchant plusieurs ennemis.

Mais le Cinder n’est pas la seule ressource présente dans le jeu. D’autres sont aussi ajoutées au fur et à mesure, et servent à acheter de nouveaux objets ou de nouveaux équipiers. L’une de ces ressources est, d’ailleurs, achetable avec de l’argent réel. En outre, ces ressources peuvent aussi servir à améliorer les unités déjà en votre possession en faisant augmenter leur niveau de rareté. Pour un jeu qui se concentre sur la collection de figurine, autant dire qu’il n’y a ici rien de surprenant. Et vu le côté « gatcha » que représente la nécessité d’acheter des boosters, rien d’étonnant non plus à ce qu’un aspect microtransaction soit aussi de la partie.

La personnalisation des figurines au centre du jeu

Évidemment, la personnalisation des figurines est l’un des éléments majeurs de Moonbreaker. Le titre propose d’ailleurs un système de coloration (peinture) très avancé. De nombreux outils sont mis à la disposition du joueur afin de pouvoir personnaliser ses figurines comme bon lui semble. Bien sûr, tout cela est aussi proposé avec une large gamme de couleurs qui permettent toutes les fantaisies possibles et imaginables.

Et pour les moins à l’aise avec l’exercice, les développeurs ont pensé à tout. Déjà, les outils sont nombreux, avec la possibilité de changer les calques. Mais en plus, il est possible de bloquer l’utilisation d’une couleur sur une zone spécifique. Par exemple, vous pouvez bloquer la couleur sur le visage du personnage et laisser libre court à votre créativité. Déborder sur les cheveux ou le buste ne vous inquiétera pas puisque la couleur sera bloquée au niveau du visage. De quoi rendre la coloration plus simple pour tout le monde !

Comme tous les titres qui proposent un système de saisons, Moonbreaker vient également avec son battle pass. Avec ce dernier, les joueurs gagnent des récompenses à mesure qu’ils prennent en XP. Les récompenses sont majoritairement des cosmétiques ou des éléments de personnalisation du profil, mais il est aussi possible de débloquer des ressources servant à acheter des boosters. Chaque nouvelle saison devrait d’ailleurs sortir avec son lot de nouveaux personnages.

Au final, Moonbreaker devrait attirer les fans du genre sans trop de problème. Malgré son système de microtransactions, le titre reste accessible à tous puisque chaque objet peut être débloqué via le jeu, gratuitement. Mais n’oubliez pas que le jeu est toujours dans sa phase d’accès anticipé et qu’il nous est, dès lors, impossible de savoir comment sera la version finale de ce dernier. Il faudra donc prendre son mal en patience, mais le titre a bien assez à offrir aux curieux en attendant sa sortie définitive.