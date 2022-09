Moonbreaker : Découvrez gratuitement le dernier jeu des créateurs de Subnautica avant son lancement

Unknown Worlds a levé le voile sur son prochain titre lors de la Gamescom 2022, avec un titre bien différent de Subnautica. Moonbreaker se présent comme un jeu de stratégie qui compte nous faire vivre une vraie expérience de jeu de plateau, avec la possibilité de peindre ses figurines et d’en débloquer de plus en plus au fil des saisons. Le jeu va bientôt sortir en accès anticipé, et histoire de donner envie à certains de s’y essayer, le jeu va s’offrir deux week-end de jeu gratuits.

Deux essais gratuits avant l’accès anticipé

On apprend que Moonbreaker sera donc jouable avant son lancement en accès anticipé, grâce au programme Steam Preview Weekend. Avant de savoir si vous souhaitez découvrir davantage le jeu, vous pourrez l’essayer gratuitement du 9 au 11 septembre, puis du 16 au 18 septembre.

Pour accéder à ces essais gratuits, il suffit de vous rendre sur la page du jeu sur Steam, et de cliquer sur l’option « Demander l’accès » dans la section « Participer à Moonbreaker Playtest ». Ces essais vous donneront accès à toutes les unités de la première saison du jeu, et vos peintures seront sauvegardées dans l’éventualité où vous souhaitez acheter le jeu plus tard.

Moonbreaker sortira en accès anticipé pour le 29 septembre prochain sur Steam. La sortie finale aura lieu en 2023, au plus tôt.