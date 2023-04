Moon Rover Games : Des vétérans d’Electronic Arts et d’Ubisoft fonde un nouveau studio de jeux vidéo

Un premier jeu d’action coopératif ambitieux en préparation

Réunissant au sein de son équipe fondatrice Julien Wera (PDG), Ben Keen (directeur technique), Jamie Keen (directeur créatif) et Christofer Emgård (directeur narratif), des vétérans de l’industrie qui ont travaillé sur des licences comme Far Cry, Battlefield, Tom Clancy’s The Division, Mirror’s Edge ou encore Crusader Kings, le studio suédois indique être passionné par « la construction de jeux axés sur le système, des générateurs d’histoires où des choses inattendues se produisent, permettant aux joueurs de vivre leurs propres histoires personnelles au sein d’un monde créé pour eux. »

Autres informations, il a pour objectif de se contenter d’être un studio de taille moyenne « afin de promouvoir l’impact, l’influence et l’autonomie de tous les membres de l’équipe » et car il estime qu’aujourd’hui, « en s’appuyant sur des technologies modernes telles que les moteurs de jeu et l’IA », ce type d’effectifs est suffisant pour parvenir à « créer des projets de qualité AAA sans avoir à gonfler la taille de l’équipe jusqu’à atteindre des centaines d’employés. »

D’après Ben Keen, « la puissance des moteurs de jeu commerciaux et des outils de développement actuels permet d’accélérer considérablement le prototypage et le développement, ce qui nous permet d’avoir une bonne expérience en très peu de temps, puis de créer des jeux ambitieux sans avoir besoin d’une équipe d’une centaine de personnes. »

Il ajoute ceci : « L’approche de Moon Rover en matière de technologie est de se concentrer avant tout sur la création d’expériences de jeu exceptionnelles, et c’est pourquoi nous utilisons le moteur Unreal Engine 5 d’Epic Games, mais nous développons également notre propre technologie uniquement lorsqu’elle a le plus d’impact sur le jeu. »

Reste maintenant à savoir si la vision de Moon Rover Games lui permettra, ou pas, de rencontrer le succès avec son premier jeu d’action coopératif ambitieux original actuellement en préparation. A suivre.