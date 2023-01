Maverick Games : Des anciens de Playground Games (Forza Horizon) fondent leur propre studio de jeux vidéo

Alors que Playground Games est entièrement focalisé sur le reboot de Fable dont le public espère avoir des nouvelles dès que les développeurs seront enfin prêts à le montrer, d’anciens membres de la firme britannique ont décidé de s’associer afin de fonder leur propre studio de jeux vidéo. Intitulé Maverick Games, celui-ci est basé à Leamington Spa (Royaume-Uni) et compte notamment à sa tête Mike Brown, ancien directeur créatif de la licence Forza Horizon.

Un AAA en monde ouvert en préparation

D’après le site GamesIndustry, l’entreprise compte dix employé(e)s. En plus de Mike Brown, d’autres noms que vous connaissez peut-être ont rejoint les rangs de Maverick Games comme Tom Butcher (producteur exécutif), Matt Craven (directeur technique), Gareth Harwood (directeur de contenu), Fraser Strachan (directeur audio), Ben Penrose (directeur artistique, ex-Playgrounds Games et Sharkmob), Elly Marshall (directrice UX/UI, ex-Electronic Arts) et Harinder Sangha (directrice d’exploitation, ex-Sega Hardlight et Sumo Leamington).

En attendant de voir ce que le studio sera capable d’apporter à l’industrie à l’avenir, notez que, selon Mike Brown et Harinder Sangha, Maverick Games a pour objectif de devenir « une société de classe mondiale » capable de proposer un environnement de travail attrayant et répondant aux besoins modernes des salarié(e)s.

Autre défi à relever, réunir une équipe de 140 personnes encouragées « à prendre de vrais risques créatifs » dans le cadre de la conception d’un AAA en monde ouvert, qui ne sera pas forcément un jeu de course, sans plus de précisions pour le moment. A suivre.