D’anciens membres de Riot Games fondent un nouveau studio pour travailler sur un AAA open-world

On a l’impression d’avoir des AAA en monde ouvert tout le tour du ventre, mais de nouveaux studios avec de grandes ambitions veulent tenter leur chance dans ce domaine pourtant bien bouché. Cette fois-ci, ce n’est pas n’importe qui qui s’y essaye, puisque l’on parle d’anciens piliers de Riot Games, le studio derrière League of Legends. Plusieurs anciens membres se sont regroupés sous une seule bannière, celle de The Believer Company, un tout nouveau studio qui vient d’ouvrir ses portes à Los Angeles.

Une sacrée équipe pour un projet ambitieux

Ce studio peut s’appuyer sur des personnes qui connaissent très bien l’industrie, car on retrouve à sa tête Michael Chow, ancien vice-président de Riot Games et producteur exécutif de League of Legends: Wild Rift. Il sera aussi épaulé par l’équipe suivante, qui est aussi en provenance de Riot Games :

Steven Snow en tant responsable produit (anciennement membre fondateur de Riot Games)

Landon McDowell en tant que responsable de la technologie

Tim Hsu en tant que directeur de l’exploitation

Grace Park en tant que directrice des opérations

Jeff Jew en tant que vice-président chargé du design

Shankar Gupta-Harrison en tant que directeur manager

Jeremy Vanhoozer en tant que chef de service

Jesse Perring en tant que game designer

Julien Bouvrais en tant que vice-président et responsable de la recherche et du développement

Juno Blees en tant que game director associée

Le studio a déjà effectué une levée de fonds pour récolter 55 millions de dollars, grâce à l’aide de Riot Games, 1Up Ventures et d’autres entreprises. The Believer Company est actuellement au travail sur un AAA en monde ouvert qui est basé sur une toute nouvelle licence. On devra patienter encore un long moment avant d’en voir un aperçu puisque l’aventure ne fait que commencer pour le studio, qui est en plein recrutement.