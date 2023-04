Popularium : Plusieurs vétérans dont Richard Garfield (Magic: The Gathering) fondent un nouveau studio de jeux vidéo

Chaos Agents, un jeu de stratégie multijoueur en préparation

Comprenant également au sein de ses équipes narratives et artistiques d’autres profils intéressants comme Chris Ryall, ex-Chief Creative Officer chez IDW Publishing, Jeremy Cranford, ancien directeur artistique au sein de Blizzard et de Wizards of the Coast, ainsi que Peter Orullian, créateur de la série littéraire Vault of Heaven, Popularium a aussi annoncé avoir organisé plus tôt ce mois-ci un événement privé dans le but de présenter à quelques privilégié(e)s son premier projet. Intitulé Chaos Agents, il s’agit d’un jeu de stratégie multijoueur mettant en scène plus d’une soixantaine de personnages différents.

D’après Richard Garfield, « depuis que Magic a été publié, j’ai essayé de retrouver quelque chose que je pensais perdu après sa sortie. Quand Magic a été conçu, tout le monde avait sa propre collection précieuse mais ces trésors sont devenus des marchandises et nous avons perdu cette magie. J’ai donc essayé de comprendre comment revenir à cela. Maintenant, numériquement parlant, nous pouvons ramener cette idée de collection unique avec Chaos Agents. »

Il ajoute ceci : « Quand tout le monde a la même chose, des experts disent que quand vous voulez jouer, eh bien, vous devez vous conformer aux standards qui sont très normatifs et ne laissent pas beaucoup de place à la découverte et au jeu. Dans Chaos Agents, les conseils d’experts doivent être beaucoup plus généraux, laissant beaucoup plus de place aux joueurs pour découvrir quelque chose d’intéressant à propos de ce qu’ils possèdent de manière unique. »

Si on se fie au communiqué du studio américain, nous devrions en apprendre davantage sur Chaos Agents l’été prochain. A suivre.