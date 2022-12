Accueil » Actualités » Monster Hunter Rise est bel et bien confirmé sur les consoles PlayStation et Xbox, avec une arrivée dans le Game Pass

Fort d’un large succès sur Switch et sur PC, Monster Hunter Rise devrait continuer sa croissance en 2023 avec l’arrivée de nouveaux portages sur davantage de plateformes. L’effet d’annonce de Capcom est un peu tombé à l’eau, puisqu’une fuite nous avait révélé l’existence de ces versions un peu plus tôt dans la semaine, tandis que le compte Twitter allemand de Xbox avait dévoilé la surprise quelques heures avant la communication officielle de l’éditeur.

Une annonce plus si surprenante

Cette fois-ci, c’est bel et bien confirmé : Monster Hunter Rise débarquera prochainement sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Ces portages sortiront le 20 janvier 2023, comme prévu, et le titre sera immédiatement disponible dans le Xbox Game Pass (aussi bien sur consoles que sur PC). Il faudra cependant patienter jusqu’au printemps 2023 pour que l’extension Sunbreak arrive sur ces plateformes.

Ces versions viseront effectivement une résolution en 4K pour les plateformes qui le peuvent, avec un framerate à 60 images par secondes sur PS5 et Xbox Series. La version PS5 disposera également de retours haptiques pour l’utilisation des armes grâce aux fonctionnalités de la DualSense.

Il n’est malheureusement pas mention de cross-play ou de cross-progression, donc on ignore pour le moment si vous pourrez reprendre votre partie de chasse débutée sur PC ou Switch sur ces nouvelles versions.

D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre test de la version Switch du jeu pour en savoir un peu plus sur ce dernier.