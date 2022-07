Monster Hunter Rise dépasse les 10 millions d’exemplaires expédiés, et déjà 2 millions pour Sunbreak

Le succès de la série Monster Hunter n’est désormais plus à prouver. Chaque opus est un succès aussi bien critique que commercial, et Capcom peut se réjouir de voir que la saga continue d’afficher des ventes qui ont de quoi faire des jaloux. Même s’il n’est sorti que sur Switch et PC, Monster Hunter Rise pouvait se vanter de réaliser de très belles ventes, mais tout s’est accéléré à la sortie de Monster Hunter Rise: Sunbreak, son extension majeure, qui a permis de renflouer un peu plus les caisses.

Un départ canon pour l’extension

En mai dernier, Monster Hunter Rise pouvait déjà se vanter d’avoir expédié 9 millions d’exemplaires à travers le monde, mais il dépasse aujourd’hui un palier symbolique, celui des 10 millions d’exemplaires. Cela, il le doit notamment à son extension Sunbreak, qui en seulement une semaine de commercialisation, a été expédiée à 2 millions d’exemplaires (toutes versions confondues).

Des chiffres de ventes qui ont de quoi donner le sourire à Capcom, même s’il y a peu de chances que cet opus rattrape le phénomène Monster Hunter World, qui est maintenant au dessus de la barre des 21 millions d’unités expédiées (en comptant aussi Iceborne), soit le record pour un jeu Capcom. Si l’on totalise les ventes de tous les jeux de la saga, ce sont donc maintenant 84 millions de jeux qui ont été expédiées pour la série Monster Hunter.