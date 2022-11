Accueil » Actualités » Monster Hunter Rise pourrait arriver sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series en 2023

L’année 2023 sera riche en nouveau contenu pour Monster Hunter Rise et son extension Sunbreak, mais elle pourrait aussi voir naître des portages inattendus pour le jeu. On pouvait penser que cet épisode resterait une exclusivité Switch et PC, étant donné que Capcom n’avait jamais montré l’envie d’offrir des versions Xbox et PlayStation à ce titre, mais les choses pourraient changer dès 2023, du moins selon les sources d’Insider Gaming.

Un portage attendu pour le début de l’année ?

Selon les informations de Tom Henderson, Capcom planifierait de sortir des versions PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series de Monster Hunter Rise. Ces versions se baseront sans doute sur la version PC, et viseraient le sacro-saint 4K/60 fps, avec le support de l’audio 3D.

On apprend que ce portage pourrait être révélé lors de Game Awards la semaine prochaine, ce qui serait somme toute logique si la rumeur est vraie. Ces portages sortiraient ensuite très vite, puisque la date de sortie qui est ici indiquée est celle du 20 janvier 2023. Le titre pourrait d’ailleurs arriver directement dans le Xbox Game Pass. L’extension Sunrise sortirait quant à elle dans le courant du printemps 2023.

On prendra ces informations avec des pincettes, en attente d’une réponse de Capcom.