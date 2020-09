Monster Hunter Rise dévoile un nouveau trailer avec du gameplay inédit

A l’occasion du Tokyo Game Show, Capcom a démarré l’évènement japonais en présentant les différents titres qui seront abordés dont le très attendu Monster Hunter Rise.

Des armes en action

Un nouveau trailer a donc été dévoilé pour l’occasion. Il s’agit plus précisément d’une version longue de celui montré lors du Nintendo Direct Mini. On peut notamment y voir les armes classiques de la série comme l’épée & bouclier ou encore l’arc. On observe également de nouvelles séquences d’exploration et quelques secondes d’une chasse en coopération.

Il s’agissait toutefois d’une mise en bouche et Capcom dévoilera de nouvelles informations dans les jours à venir comme de nouvelles armes. En attendant, vous pouvez retrouver notre article complet sur ce que l’on peut attendre du jeu.

Monster Hunter Rise sortira exclusivement sur Nintendo Switch le 26 mars prochain.