Monster Hunter Rise : Un événement numérique aura lieu le 7 janvier à 15h

Après avoir dévoilé plusieurs armes le mois dernier, Monster Hunter Rise se montrera davantage dans deux jours, le 7 janvier, à 15h en France. Cet événement numérique sera à suivre sur Twitch, YouTube, Facebook et Twitter.

Des infos et des révélations à venir

Tune into the Monster Hunter Digital Event – January 2021 for big news and reveals on Monster Hunter Rise. #MHRise 📺 https://t.co/8IzgK7w1Wf pic.twitter.com/WuLmFcWlmd — Monster Hunter (@monsterhunter) January 5, 2021

Comme l’indique le compte Twitter officiel de la licence Monster Hunter, Capcom profitera de l’occasion pour annoncer « de grandes nouvelles et des révélations » sur le titre sans plus de précisions pour le moment même si on devrait logiquement en apprendre plus sur la future démo prévue pour être déployée ce mois-ci.

Monster Hunter Rise sortira en exclusivité sur Switch le 26 mars 2021.