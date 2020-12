Monster Hunter Rise dévoile deux nouvelles armes

Capcom vient de sortir deux nouveaux trailers pour Monster Hunter Rise, deux vidéos présentant les armes appelées « Gunlance » et « Insect Glaive » (deux armes étaient déjà présentées en vidéo par ici)

Des armes épiques et mortelles

Une artillerie explosive sans faille. La Gunlance réunit une défense impénétrable et une balistique de haute puissance. Attaquez votre proie en la bombardant et infligez des dégâts massifs avec sa signature « Wyvern’s Fire attack ». « Guard Edge » est une compétence de silkbind prenant les attaques entrantes et restaurant votre arme.

L’Insect Glaive excelle dans les duels aériens avec la combinaison d’un bâton agile et d’un Kinsect qui absorbe les essences des monstres.« Recall Kinsect » est une attaque de silkbind qui rappelle votre Kinsect tout en esquivant. En revenant, cela va aider à la guérison du chasseur et à la récupération de toute son endurance.

Monster Hunter Rise est une exclusivité Switch et sortira le 26 mars 2021. Vous aurez la possibilité d’acquérir une édition standard ou alors une édition collector.