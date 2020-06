Le mode Photo arrivera cet été sur My Hero One’s Justice 2

Bandai Namco va bientôt sortir une mise à jour pour My Hero One’s Justice 2 (dont vous pouvez lire ou relire notre test), une mise à jour incluant le mode Photo.

Des photos en mode Portrait ou en mode Action

My Hero One’s Justice 2 vous plonge dans l’univers du célèbre manga de Kōhei Horikoshi : My Hero Academia. Le soft vous propose un Versus Fighting qui comblera les amoureux du manga. La mise à jour qui arrivera donc cet été amène un mode Photo permettant à tout fan d’immortaliser un paysage ou un combat.

En mode Photo, vous allez pouvoir librement sélectionner la scène que vous voulez immortaliser. Vous allez pouvoir prendre jusqu’à quatre personnages en mode Portrait (photo de groupe) ou en mode Scène d’action (c’est à dire, une photo de combat). Des personnages personnalisés pourront également être utilisés. Les décors, les emblèmes et les devises que vous avez obtenus en jouant au jeu pourront être utilisés comme des timbres. Il y aura au total 15 images et 14 filtres.

My Hero One’s Justice 2 est actuellement disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.