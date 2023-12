Starfield introduira de nouvelles façons de voyager dès 2024

D’autres fonctionnalités arrivent début 2024

Bethesda a récemment mis en ligne sa mise à jour 1.8.88 et en a profité pour faire un tour sur Reddit afin de s’adresser directement à sa communauté. Un message qui avait pour but de confirmer que le studio travaille sur des correctifs très demandés, que ce soit sur des quêtes bloquantes ou d’autres problèmes, qui sont amenées à être patchées dès le début d’année prochaine, en même temps que l’intégration des technologies FSR3 et XeSS. Mais Bethesda indique surtout être en train de plancher sur de nouvelles fonctionnalités, dont de nouveaux moyens de déplacement :

« Nous travaillons également sur de nombreuses nouvelles fonctionnalités que vous avez demandées, des maps pour les villes à la prise en charge des mods, en passant par toutes les nouvelles façons de voyager (restez à l’écoute !). Ceux-ci seront déployés avec une cadence régulière de correctifs et de mises à jour que nous prévoyons d’avoir environ toutes les six semaines. »

On ne sait pas encore vraiment ce dont Bethesda veut parler ici, mais le début d’année 2024 devrait être chargé pour Starfield, avec la mise en place de mises à jour régulières.

Starfield est disponible sur PC et Xbox Series, et est directement compris dans le Xbox Game Pass.