Minecraft : Le PlayStation VR compatible dès maintenant

Non content d’être le jeu indépendant ayant le mieux réussi, et dont les droits se sont revendus le plus cher par ailleurs, Minecraft parvient encore aujourd’hui à innover. Après l’ajout des fonctionnalités RTX en jeu, lui permettant d’améliorer considérablement son rendu et ses effets de lumière, le jeu de Mojang et de Microsoft s’offre ce mois-ci une compatibilité avec le casque PS VR.

Immersion total dans un monde de gros pixels

Si plusieurs mods étaient déjà disponibles sur PC, permettant de se lancer dans des parties en immersion complète avec un casque de réalité virtuelle, la PlayStation 4 n’avait jusque là aucun équivalent. Mojang Studios s’est donc attelé à la réalisation d’un véritable mode dédié au PlayStation VR pour Minecraft, adaptant ce jeu bac à sable à ce support afin d’offrir aux joueurs une expérience aussi profonde que possible.

Comme nous l’annonce cette courte vidéo, ce mode adapté au casque de réalité virtuelle de Sony est dores et déjà disponible. Et ce entièrement gratuitement, par ailleurs, une très bonne nouvelle pour les possesseurs de PS VR qui désespèrent de voir débarquer de nouvelles expériences dédiées. À noter tout de même que le PS Move n’est pas pris en compte, il faut donc une manette pour se déplacer et jouer.

Vous pouvez dès maintenant télécharger une mise à jour gratuite sur PS4 permettant de rendre compatible Minecraft avec le casque PS VR.