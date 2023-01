Minecraft Legends montre son PvP, sortie prévue le 18 avril

Pour son tout premier Xbox and Bethesda Softworks Developer_Direct, Microsoft aura choisi de se concentrer sur cinq jeux différents dont Minecraft Legends, qui a ouvert le bal de cette émission. Le titre de Mojang restait encore assez énigmatique en dehors de son univers que l’on commence à connaître par cœur, c’est pourquoi cette présentation de gameplay en compagnie de Blackbird Interactive, qui aide au développement du spin-off, n’était vraiment pas de trop.

Batailles au carré

Si le studio est passé très rapidement sur la campagne du jeu, qui nécessitera de jouer en coopération jusqu’à quatre, cette présentation de gameplay s’est surtout attardée sur le mode PvP. L’occasion pour le public de mieux comprendre ce que Minecraft Legends veut proposer.

Deux équipes de quatre s’affronteront dans des maps générées aléatoirement, dans lesquelles elles devront construire leur propre base tout en attaquant celle de l’adversaire. Pour générer cette base, il faudra d’abord explorer pour récolter des ressources qui seront partagées entre les différents membres de l’équipe, tout en prenant gare aux Piglins, qui ne seront dans aucun camp et qui n’hésiteront pas à s’en prendre à chaque participant. Il faudra ensuite constituer sa propre stratégie pour prendre d’assaut la forteresse adverse, et on nous promet que chaque partie sera différente.

La présentation s’est achevée par une bonne nouvelle, à savoir l’annonce de la date de sortie du titre. Minecraft Legends sera donc disponible dès le 18 avril sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Bien entendu, il sera directement inclus dans le Xbox Game Pass dès son lancement.