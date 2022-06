Minecraft Legends : Le jeu d’action stratégique de Mojang s’annonce en vidéo

Non, Mojang n’en a pas fini avec Minecraft. Le studio, en collaboration avec Blackbird Interactive – Homeworld -, ont annoncé avec une première bande-annonce Minecraft Legends pendant le Xbox & Besthesda Showcase.

A la rescousse de l’Overworld

Avec son esthétique toujours pixelisée, Minecraft Legends nous plongera dans un mode campagne où il sera question de se débarrasser de l’invasion des piglins, menaçant de corrompre l’Overworld. Pour ce faire, vous devrez former des alliances et mener des combats stratégiques contre les vilains envahisseurs.

Du côté du multijoueur, sachez que le soft orienté action et stratégie sera jouable en coopération sur son mode campagne, mais également sur son mode compétitif. Cela dit, nous n’aurons pas plus d’informations à son sujet, les développeurs voulant nous en dire un peu plus d’ici le cours de cette année. Avec Blackbird Interactive en renfort pour aider Mojand, il y a des chances pour que l’on ait indéniablement un bon côté stratégie en sus de son aspect action.

Il nous tarde d’en voir plus, et notez que Minecraft Legends arrivera en 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.