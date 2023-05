Test Minecraft Legends – Minecraft à la sauce RTS, c’est ennuyeux

Minecraft Legends est une énième déclinaison de la franchise de Mojang Studios. Le titre arrive après Minecraft Dungeons, un jeu d’action et d’aventure qui nous avait emballé. Cette fois, la franchise s’attaque au RTS (toujours teinté d’action), avec une pointe d’Overlord dans le gameplay. Etant donné que le soft est développé par Blackbird Interactive qui a déjà de la bouteille sur les jeux de stratégie, on peut se dire que le mélange s’annonce plaisant. Eh bien, figurez-vous que la mayonnaise ne prend pas tant que ça, dans la mesure où le soft, pourtant pétri de bonnes idées, est dans la pratique aussi maladroit qu’ennuyeux sous sa forme finale.

Conditions de test : Nous avons terminé la campagne principale de Minecraft Legends en 10 heures de jeu. Par la suite, nous avons pu nous essayer brièvement au mode multijoueur en versus, ainsi que le mode aventure hebdomadaire. Le soft a été testé sur PC via le Microsoft Store avec 32Go de Ram, une RTX 3070 et un i5-12400 (2.50 GHz).

Une histoire ennuyeuse sauvée par son habillage graphique et artistique

On pouvait s’y attendre, Minecraft Legends dispose d’une histoire ô combien classique et peu intéressante. Pour la faire courte, les piglins érigent des portails et sèment littéralement le chaos afin de dominer le monde. Des entités divines, comme Action ou Clairvoyance – là, il n’y a vraiment plus d’efforts -, vont alors vous appeler à la rescousse, afin de repousser l’invasion Piglins avec diverses créatures de Minecraft dont les Creepers, Squelettes et Zombies. En somme, vous devrez rétablir la paix une bonne fois pour toute.

Malgré la très bonne volonté de Mojang et Blackbird Interactive de raconter une histoire attrayante via quelques petites cinématiques, on se rend vite compte que la mayonnaise ne prend pas. L’intrigue est fade, et surtout dotée d’une fin que l’on voit venir à des kilomètres. Concrètement, l’histoire n’en vaut pas la chandelle. En même temps sur un jeu Minecraft, il ne fallait pas s’attendre à quelque chose de véritablement transcendant. Mais en dehors de ça, les développeurs n’ont finalement pas transformé l’essai.

Par contre, le titre arrive à nous faire entrevoir tout son potentiel graphique et artistique, accrocheur. Si l’on retrouve évidemment tous les décors pixélisés de la franchise, l’esthétique cel-shading rajoutée donne un petit cachet agréable qui rend hommage à la franchise de Mojang. Cependant, le soft devient hélas redondant passée la première heure à cause des nombreux décors génériques qui se suivent et se ressemblent, avec des plaines et déserts à gogo. Cela dit, le jeu a le mérite d’être relativement beau, et surtout bien optimisé.

Racine cubique de RTS, le calcul n’est pas si bon

Dans son gameplay pur, Minecraft Legends reprend clairement les bases d’un Overlord. Autrement dit, vous avez le contrôle total de votre personnage, mais avec la possibilité d’invoquer votre petite armée autour de vous, afin d’attaquer les piglins environnants, et leurs constructions à faire tomber. Le mélange prend bien au début, jusqu’à ce que l’on se rende compte des nombreuses imprécisions. Tout d’abord, il y a son interface très peu intuitive quand il s’agit de sélectionner des unités spécifiques, voire pour passer du mode construction à combat par exemple. Ensuite, viennent aussi les couacs de gameplay rendant les combats brouillons, et avec une I.A. dotée d’un pathfinding plus qu’hasardeux, surtout quand vos unités doivent vous suivre sur des endroits spécifiques, dont des rampes que vous avez fraichement construites.

Qu’on se le dise, le titre de Mojang et Blackbird Interactive ne part pas du bon pied, malgré des idées de game design plaisantes et bourrées de potentiel. Le système d’armées à constituer à base de ressources est grisant, en plus de retrouver pas mal d’unités issues du lore de Minecraft, avec des creepers, en passant par des squelettes voire des zombies ou golems, qui sont des entités plus résistantes et faisant de gros dégâts sur les structures ennemies. Qui plus est, la récolte desdites ressources s’effectue via des Allays. Ces dernières iront, sous vos ordres, récupérer certains éléments comme le bois, la pierre, le charbon, le diamant ou la redstone autour de la zone dans laquelle vous vous promenez. L’idée est intéressante, mais tue dans l’œuf le côté fun de récupérer soi-même nos ressources.

Parmi les bonnes idées mal exploitées, il y a ce système de défense de villages. A tout moment, et si vous mettez à mal bon nombre d’avant-postes piglins, ces derniers peuvent parfois riposter en tentant d’envahir au hasard l’un de vos villages visités. Vous ne saurez pas forcément où ils attaqueront, mais le jeu vous l’indiquera une fois la nuit tombée. C’est alors que vous pourrez construire vos défenses allant de simples murailles en bois, en passant par des tours d’archers, de dispersion et bien d’autres joyeusetés. Ce type d’événement est plutôt sympa, car il permet de vous forcer à défendre les divers villages, et les ressources qu’ils peuvent vous apporter avec. Par contre, ce système de construction rend rapidement les choses trop faciles, et même ennuyeuses sur la durée tant il y a peu de variété.

A contrario, le système d’amélioration employé dans Minecraft Legends fonctionne bien. Via votre QG situé dans le puit du destin, vous avez la faculté, moyennant des ressources spécifiques, d’améliorer vos compétences. En plaçant vos différentes tours dans les emplacements dédiés, vous aurez ainsi le loisir de débloquer de nouvelles ressources, voire d’invoquer plus d’unités, ou bien encore réveiller de puissantes créatures pour mener à bien votre progression. Concrètement le système d’amélioration, s’il reste peu expliqué au début, finit par devenir un atout non négligeable, tout en vous faisant monter un tant soi peu en puissance tout au long de votre périple.

Toutefois pour un jeu estampillé Minecraft, le côté « construction » n’est pas le plus fun du monde. En plus des Allays qui récoltent les ressources automatiquement, se cache malheureusement tout une mécanique reposant sur la construction automatique de vos structures pour mener à bien votre progression. En somme, nous avons l’impression que le jeu ne sait pas vraiment à qui il s’adresse, et il y a peu de chances que les joueurs de Minecraft puissent s’y intéresser, mis à part pour son lore ou sa direction artistique. Mais le problème du titre est encore bien plus profond que les défauts évidents que nous avons déjà abordé.

Le monde ouvert aussi inexploité que son multijoueur

Si vous vous posez la question, Minecraft Legends possède une assez grande carte ouverte pour son mode campagne. Dans les nombreuses activités proposées, vous pouvez trouver divers villages à visiter, vous donnant des ressources, mais aussi diverses tours où sommeillent de puissantes créatures. Contre des ressources, et à condition de posséder une compétence requise, vous pourrez éveiller divers golems qui rejoindront votre bataillon, afin de faire tomber les structures des piglins, et ainsi reprendre petit à petit le contrôle des terres. Qui plus est, sachez qu’il sera aussi possible de désintégrer ça et là quelques petits avant postes, vous donnant quelques ressources précieuses, comme de l’argent par exemple.

L’une des rares bonnes idées de ce monde ouvert, réside dans l’obtention des montures. En explorant minutieusement chaque recoin de la carte, il peut vous arriver de tomber sur de nouveaux animaux à chevaucher. Ainsi, vous aurez le loisir d’explorer le monde de Minecraft Legends à dos de tigre voire de scarabée. Les animations sont différentes sur ces dernières, et vous donnent la possibilité d’aller plus ou moins vite. C’est un détail anecdotique finalement, tout comme le voyage rapide.

Pour le reste, la progression dans le monde ouvert de Minecraft Legends est terriblement vide et peu excitante. S’il est fréquent de trouver quelques coffres qui trainent pour se refaire une santé en matière première pour vos constructions, le schéma de progression est d’une répétitivité sans nom. Concrètement, vous devez systématiquement détruire les différents portails piglins indiqués sur la carte, dont la difficulté est variable, avec votre armée. Et bien entendu, bien qu’il faille parfois détruire certaines tours protégeant ces portails qu’il faut ensuite faire tomber pour assister à des cinématiques insignifiantes, la progression à travers ce Gloubli-boulga faisant office de bataille est inlassablement la même.

Par ailleurs, les combats sont d’une mollesse sans nom. Contrairement à un Overlord qui proposait des batailles tactiques intéressantes et bien ficelées, Minecraft Legends s’emploie ici à une bouillie innomable. A un tel point que le jeu se résumera parfois à envoyer nos armées détruire des bâtiments ou tours, puis de parfois battre en retraite et revenir plus fort, jusqu’à parvenir à nos fins. On ne peut pas dire que le soft soit vraiment attrayant de cette manière là, d’autant que le level-design des avant-postes ne bouge même pas d’un iota en général, avec trop peu de variations pour justement diversifier nos tactiques.

Autant dire que ce mode campagne, qui se boucle en 10/12h environ, n’est que peu intéressant, comme son multijoueur. Si vous avez la chance de trouver des joueurs, le but restera sensiblement le même qu’en solo, à savoir détruire la tour principale de l’adversaire pour l’emporter. Ici, la carte est malheureusement beaucoup trop grande pour que les parties se révèlent intéressantes, et on s’embourbe vite dans des parties qui durent trop longtemps pour pas grand-chose. Pour ainsi dire, le soft de Mojang et Blackbird Interactive devient vite lassant, tout en ayant un contenu finalement encore famélique, même après sa sortie.

Pour la bande-son enfin, le résultat n’est pas si réjouissant. Que ce soit dans les doublages par exemple, le soft dispose d’une version française vraiment à la rue, et sans réelle conviction. Et concernant les musiques, c’est la même tendance avec quelques thèmes plutôt quelconques, et que l’on finira par vite oublier.