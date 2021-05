Mimi Tomo – Genshin Impact

La version 1.5 de Genshin Impact a presque livré tous ses secrets, mais un nouvel événement inédit vient d’apparaître. L’événement Mimi Tomo nous propose de faire ami-ami, ou presque, avec les Brutocollinus, et pour cela, il va falloir chercher Ella Musk afin qu’elle nous aide à communiquer avec eux.

Comment faire pour réaliser les objectifs des Brutocollinus ?

Rendez-vous tout d’abord à la Guilde des Aventuriers, puis près de l’arbre géant de Ventlevé afin de sauver Ella Musk, qui vous demandera de trouver des Brutocollinus aimables qui acceptent de discuter avec vous.

Elle vous donnera le Manuel pratique des Brutocollinus, qui est une sorte de dictionnaire qui vous aidera à comprendre ces étranges créatures.

Vous devrez en trouver plusieurs durant sept jours. Ces Brutocollinus vont confieront des objectifs divers à accomplir, et vous aurez ensuite accès à des récompenses comme des primo-gemmes et des plans de décorations pour votre domaine au sein de la Sérénithéière.

Pour le premier Brutocollinus que vous devrez rencontrer, vous devrez lui donner du poisson afin d’accomplir son objectif. Pour le second objectif de cette première journée, vous devrez alors combattre des pillards non-loin de la zone.

Vous pourrez ensuite trouver le zone du Brutocollinus étrange, qui est au pied de l’arbre de Ventlevé. Pour le trouver, attendez minuit et attaquez-le durant son sommeil (oui, c’est lâche, mais que voulez-vous). Le monstre est plutôt résistant, mais rien de bien méchant en vue.

Vous pourrez alors récupérer votre récompense, et un objectif similaire par jour apparaitra dans le menu de l’événement pendant une semaine.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu avec toutes nos soluces et astuces pour en savoir plus.