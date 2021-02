Miitopia fera son retour sur Nintendo Switch dès le 21 mai prochain

La Nintendo Switch s’est une nouvelle fois illustrée comme étant une terre d’accueil pour de nombreux portages lors du Nintendo Direct, notamment pour les jeux sortis sur les anciennes consoles de Nintendo. On a notamment eu droit à The Legend of Zelda: Skyward Sword, qui reviendra dans une version HD, mais aussi à Miitopia, que l’on ne s’attendait pas vraiment à voir revenir un jour.

Les Mii sont de retour

Le jeu de rôle mettant en scène les fameux Mii fait donc son retour après être sorti initialement sur 3DS en 2016. Le jeu reviendra dans une version optimisée pour la Switch, tout en gardant le même concept, à savoir envoyer nos Mii en vadrouille pour leur faire vivre d’incroyables aventures. Le titre reprend les codes du RPG avec des combats stratégiques, ainsi que des classes et compétences à faire apprendre à nos personnages.

Miitopia a déjà une date de sortie sur Switch puisqu’il arrivera le 21 mai prochain pour un prix avoisinant les 50€.