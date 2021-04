Miitopia dévoile un nouveau trailer et sort une démo

Après une première sortie sur 3DS, Miitopia prendra le chemin de la Nintendo Switch dans quelques jours. Pour nous préparer à cela, Nintendo nous offre deux nouvelles vidéos, avec une surprise à la clé puisqu’une démo est annoncée et disponible tout de suite sur le Nintendo eShop.

Une démo déjà disponible

Vous pouvez donc dès à présent effectuer vos premiers pas dans l’aventure avec cette démo, où vous pourrez vous amuser à créer votre groupe de Mii et les transférer dans le jeu final lors de sa sortie.

On découvre également une autre vidéo plus complète qui fait justement le tour du créateur de Mii, avec un peu plus d’images de gameplay à la clé.

Miitopia sortira sur Switch le 21 mai prochain.