Microsoft Flight Simulator : la VR programmée pour le mois de décembre

Asobo ne chômage pas pour son dernier bébé Microsoft Flight Simulator, la simulation de vol hyper réaliste. Après avoir apporté une mise à jour du côté des États-Unis avec des points d’intérêts plus nombreux et des modélisations toujours plus poussées, le studio a annoncé via un questions/réponses sur Twitch que la réalité virtuelle fera son apparition au mois de décembre.

Rendez-vous le 22 décembre

C’est quelques jours avant Noël que le jeu recevra la mise à jour pour la compatibilité VR. Les casques compatibles sont les suivants : Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive ou le Valve Index.

Toujours attendu sur Xbox l’année prochaine, Microsoft Flight Simulator est disponible dans l’offre Gamepass depuis son lancement et continuera de profiter de mise à jour régulière afin de rendre le monde que l’on parcoure toujours plus crédible.