Microsoft Flight Simulator s’envole à la première place pour un lancement sur le Xbox Game Pass PC

Jolie performance pour Asobo Studio qui décroche aujourd’hui un record sur PC avec Microsoft Flight Simulator vis à vis du Xbox Game Pass.

Décollage réussi pour Asobo

Microsoft Flight Simulator est sorti le 18 août dernier sur PC et le simulateur de vol peut se targuer d’avoir conquis la presse et les joueurs malgré quelques soucis au lancement, aujourd’hui corrigés grâce à plusieurs patchs. Toutefois, on peut dire que Microsoft a frappé fort en proposant la version de base dans le Xbox Game Pass sur PC le même jour. Il faut reconnaître que, même si l’on veut rester encore dans cette guerre de constructeurs, le Xbox Game Pass de Microsoft est objectivement l’un de ses plus gros points forts.

C’est donc avec fierté que la compagnie annonce que le jeu devient le meilleur lancement de son service. En outre, globalement, c’est plus d’un million de pilotes qui ont pris part à l’aventure. Comme bon nombre d’autres grands jeux, on n’hésite pas à sortir les gros chiffres pour impressionner la galerie : « À ce jour, plus de 26 millions de vols ont été enregistrés et plus d’un milliard et demi de kilomètres ont été parcourus, ce qui équivaudrait à faire le tour de la terre plus de 40 000 fois. »

Microsoft Flight Simulator est disponible sur PC via Windows 10, Steam et le Xbox Game Pass PC donc.